Le Guide de l’auto teste le Cadillac LYRIQ sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Cadillac LYRIQ sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Premier véhicule 100% électrique de la marque, il est bâti sur l'architecture Ultium de General Motors. Celle-ci sera partagée avec plusieurs autres modèles comme le Chevrolet Equinox EV et le Blazer EV, mais avec Honda et Acura aussi pour le Prologue et le ZDX respectivement.

Photo: Germain Goyer

Le confort avant tout

Nos experts conduisent une version de préproduction du LYRIQ qui est alimenté par un seul moteur, installé dans l'essieu arrière. « Le moteur développe une puissance de 340 chevaux et 325 lb-pi de couple — ce n’est pas mauvais! Sauf que le véhicule pèse 5 640 lb, donc c’est un véhicule qui est très lourd », mentionne Gabriel.

Photo: Germain Goyer

Le Cadillac n’a aucune prétention de sportivité. Gabriel note plutôt un comportement routier prévisible et rassurant. « Pour ce qui est de la suspension, les amortisseurs sont bien calibrés. Ils absorbent bien les inégalités de la chaussée [et] on n’a pas de sensation de flottement », remarque-t-il.

Plus de 490 km d’autonomie

« Le Cadillac LYRIQ n’est pas un véhicule particulièrement passionnant à conduire, dit Antoine. On se le procure vraiment pour le confort, la prestance, la qualité et le luxe ». La conduite sera, selon lui, plus inspirante à bord de la version à rouage intégral qui développe 500 chevaux.

Photo: Dominic Boucher

Peu importe la variante, le VUS emploie une batterie de 102 kWh. « Ce qui est intéressant, c’est de constater que l’autonomie ici est de 495 km, alors qu’elle est abaissée de seulement cinq kilomètres avec le modèle à rouage intégral », s’étonne le chroniqueur. Par ailleurs, l’utilitaire peut recevoir une charge maximale d’une puissance de 190 kW — ce qui ajoute 125 km d’autonomie en dix minutes (en conditions idéales).

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!