Combien coûte… le Cadillac LYRIQ 2024?

Le Cadillac LYRIQ est le premier véhicule 100 % électrique de la marque américaine et il a été lancé au compte-goutte en 2023. Les modèles 2024 arrivent actuellement chez les concessionnaires.

Sa dotation plus complète comprend des variantes à propulsion et à rouage intégral. De plus, le consommateur peut choisir entre une série de versions et le véhicule demeure plutôt compétitif face à la concurrence.

Photo: Dominic Boucher

Près de 500 km d’autonomie

Le LYRIQ fait appel à la plateforme Ultium sur laquelle reposera de nombreux produits General Motors, comme les Chevrolet Equinox EV et Blazer EV, mais également le Honda Prologue et l’Acura ZDX.

La variante à propulsion possède un moteur à l’arrière qui développe 340 chevaux. Sa batterie de 102 kWh lui octroie 495 km d’autonomie et la vitesse de recharge peut atteindre 190 kW.

Photo: Dominic Boucher

« La version qui risque d’être la plus convoitée chez nous au Québec, ça sera le modèle à rouage intégral. On obtient deux moteurs — un sur chaque essieu — qui totalisent 500 chevaux », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. Malgré le poids supérieur de 106 kg, l’autonomie perd seulement un kilomètre.

Peu remorquer

« Si vous optez pour un modèle à rouage intégral, cela vient avec une capacité de remorquage de 3 500 lb qu’on n’a pas sur le modèle à propulsion», mentionne-t-il.

Photo: Dominic Boucher

Sur la route, le LYRIQ démontre une solidité impeccable — d’autant plus que le véhicule à l’essai est un modèle de préproduction. La qualité de finition est d’ailleurs sans faille. « C’est un véhicule qui n’est pas réellement sportif. […] L’idée est d’aller chercher le maximum de confort, c'est une expérience de conduite qui est intéressante », ajoute l’expert.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Cadillac LYRIQ 2024… et dévoile sa gamme de prix!