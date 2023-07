Cadillac OPTIQ : d’abord en Chine, après l'Amérique du Nord?

Cadillac a prévu trois dévoilements de véhicules électriques en 2023 et l’un d’eux est un multisegment plus petit que le LYRIQ que l’on connaît déjà.

Appelé OPTIQ, il sera produit et commecialisé en Chine d’ici la fin de l’année. Via le site Carscoop, on sait maintenant à quoi il ressemble grâce à des images et spécifications provenant du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information.

Mesurant 4,82 mètres de long (avec un empattement de 2,95 mètres), 1,91 mètre de large et 1,64 mètre de haut, l’OPTIQ est d’un gabarit similaire au XT5 à essence. Le design reprend sans surprise plusieurs éléments du LYRIQ, bien que la partie avant diffère avec un panneau de calandre beaucoup moins imposant. Des roues de 20 pouces et un toit panoramique sont disponibles.

En Chine, ce nouveau VUS électrique de Cadillac offrira des configurations à un moteur et à deux moteurs générant respectivement 201 et 241 chevaux. Il manque encore plusieurs données, notamment la capacité et l’autonomie de la batterie, mais celle-ci sera fournie par le groupe chinois CATL en partenariat avec SAIC.

L’OPTIQ viendra-t-il en Amérique du Nord? Peut-être avec plus de puissance et une batterie différente (Ultium de GM). La réponse à cette question nous viendra dans les prochains mois. Sachez qu’un prototype camouflé affichant une silhouette très semblable a été aperçu à l’essai sur les routes américaines dernièrement. Les dirigeants de Cadillac ont aussi confirmé qu’un des trois nouveaux modèles électriques dévoilés en 2023 sera fabriqué dans plus d’une usine. À suivre.

Rappelons en terminant qu’un Cadillac Escalade électrique sera présenté très bientôt, soit le 9 août. Appelé Escalade IQ, on peut supposer, étant donné son statut, qu’il offrira un système à trois moteurs électriques à l’instar du GMC Hummer EV, capable de fournir jusqu’à 1 000 chevaux. Ne vous attendez pas à d’aussi bonnes capacités hors route, cependant, l’Escalade préférant avant tout faire la loi sur les chemins asphaltés.

