Un Cadillac Escalade électrique sera dévoilé cette année

Cadillac, qui a lancé l’an dernier un Escalade-V dont le V8 surcompressé développe 682 chevaux et brûle plus de 18 L/100 km en moyenne, tentera de faire amende honorable auprès des défenseurs de l'environnement plus tard en 2023 en dévoilant une version 100% électrique de son VUS pleine grandeur.

Les lecteurs du Guide de l’auto savent depuis bientôt près de quatre ans qu’un Escalade électrique est en préparation. La marque de luxe de GM confirme maintenant sa venue ainsi qu’un nom : Escalade IQ.

Oui, parce que chez Cadillac, les modèles à batterie riment en « iq ». Pensons au multisegment Lyriq et à la future berline de prestige Celestiq. Un « Escaladiq » aurait sonné trop étrange, alors les stratèges du marketing de Cadillac ont pris la sage décision de détacher ces deux lettres d’un nom déjà bien établi dans le marché, voire d’une icône.

Dans son annonce, la compagnie ne donne aucun détail, se contentant de dire que l’Escalade IQ bénéficiera du même souci de la qualité, de la technologie et de la performance qui a fait de l’Escalade un chef de file dans sa catégorie au cours des 20 dernières années.

Photo: General Motors

Évidemment, la plateforme Ultium de GM servira de base au véhicule. Étant donné son statut, on peut supposer qu’il emploiera un système à trois moteurs électriques à l’instar du GMC Hummer EV, capable de fournir jusqu’à 1 000 chevaux. Ne vous attendez pas à d’aussi bonnes capacités hors route, cependant, l’Escalade préférant avant tout faire la loi sur les chemins asphaltés.

Quant au design, parions que Cadillac jouera une carte conservatrice et qu’il ressemblera beaucoup à celui de la version à essence que l’on connaît bien, calandre fermée en prime.

Le moment du dévoilement n’est pas précisé non plus, mais nous savons que ce sera avant la fin de 2023. Rappelons que Cadillac a promis de nous montrer trois nouveautés électriques cette année en vue d’une production en 2024. Continuez à suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : Antoine Joubert présente le Cadillac Escalade-V 2023