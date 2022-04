Un nouveau modèle Lexus maintenant fabriqué au Canada

Trois ans après la promesse de l’ajout du Lexus NX à ses usines de Cambridge, en Ontario, le grand jour est arrivé : Toyota Canada a commencé la production des Lexus NX et NX hybride pour le marché nord-américain.

Ceux-ci viennent rejoindre les Lexus RX et RX hybride, dont plus de 1,5 million d’exemplaires ont été fabriqués sur place depuis 2003.

Un investissement de 1,4 milliard $ depuis 2018 a permis de convertir les usines Nord et Ouest pour produire des véhicules basés sur la nouvelle architecture globale de Toyota (TNGA), dont les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, afin de répondre à la demande sans cesse croissante des VUS et des véhicules électrifiés.

Photo: Toyota Canada

Rappelons que le Lexus NX est entièrement nouveau pour 2022. Il s’est amené avec un style plus élégant, un habitacle plus moderne et rempli de technologies, un arsenal de sécurité évolué ainsi qu’un choix de quatre motorisations, dont le tout premier NX 450h+ hybride rechargeable.

Ce dernier, qui développe un total de 302 chevaux et procure une autonomie électrique de 61 kilomètres, est l’équivalent d’un RAV4 Prime en tenue chic. Ces deux modèles restent toutefois assemblés exclusivement au Japon pour le moment, limitant leur disponibilité.

Un premier VUS électrique Lexus dévoilé bientôt

Autre bonne nouvelle pour les amateurs de Lexus : le premier modèle de production de la « vision de Lexus pour l'électrification » sera dévoilé très bientôt, soit le mercredi 20 avril. Basé sur le concept LF-Z Électrifié, le véhicule s’appellera finalement RZ.

Photo: Lexus

Révélé partiellement sur l’image ci-dessus, il s’agit d’un VUS de type coupé, axé sur la performance, qui repose sur une version spécialement modifiée de la plateforme de véhicule électrique e-TNGA servant au nouveau Toyota bZ4X (et au Subaru Solterra).

Sa silhouette basse et profilée, un peu plus arrondie que celle du duo bZ4X-Solterra, sera ponctuée aux deux extrémités d’éléments stylistiques propres à Lexus.

Photo: Lexus

Une seconde image montre un habitacle futuriste avec un poste de pilotage enveloppant et un demi-volant à la manière des nouvelles Tesla Model S. La compagnie promet « une expérience de conduite de plus haut niveau », voire « exaltante », mais mentionne qu’un système de direction électronique (steer-by-wire, donc sans lien mécanique entre le volant et les roues) fera partie de l’équation. Idem pour le rouage intégral entièrement variable DIRECT4, qui s’occupe de gérer avec précision la transmission du couple des moteurs électriques avant et arrière ainsi que de la force de freinage aux quatre roues.

Les autres détails techniques ne sont pas encore connus. Soyez au poste le 20 avril pour notre couverture du Lexus RZ sur Le Guide de l’auto.

