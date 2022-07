Le Canada courtise Subaru, Nissan et Mitsubishi pour s’installer ici

Le ministre canadien de l’Innovation des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, est présentement en mission au Japon afin de courtiser les dirigeants des constructeurs automobiles qui n’ont pas d’usines d’assemblage au Canada. On parle entre autres de Subaru, de Nissan et de Mitsubishi.

Alors que les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement représentent un énorme casse-tête pour l’industrie automobile, le ministre veut faire la démonstration que le Canada possède la main-d’œuvre qualifiée, les matières premières et la stabilité économique nécessaire pour permettre à ces fabricants d’installer leurs opérations chez nous.

Il serait notamment question de véhicules électriques et de batteries car, rappelons-le, le Canada développe de plus en plus son expertise dans ces secteurs et serait, d’après des propos du ministre rapportés par Automotive News, un « fournisseur de choix ».

Champagne a également des rencontres avec Honda et Toyota, mais la nature de leurs discussions est quelque peu différente puisque ces compagnies, comme on le sait, sont déjà bien implantées au Canada et y produisent des véhicules hybrides (pour Honda, ça commence cette année avec le CR-V hybride).

Cette mission au Japon survient quelques semaines après celle menée en Europe pour rencontrer tous les grands constructeurs allemands. Une autre devrait avoir lieu en Corée du Sud, berceau de Hyundai, Genesis et Kia, à l’automne.

Quelles sont les chances que ça porte fruit? Peut-être meilleures que vous le croyez. Même si plusieurs compagnies japonaises, allemandes et coréennes préfèrent investir aux États-Unis, des annonces majeures ont été faites au Canada ce printemps, totalisant plus de 13 milliards $.

Parmi celles-ci, le constructeur Stellantis injectera 5,2 milliards $ dans une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques en partenariat avec LG Energy Solution, puis 3,6 milliards $ pour réaménager les usines existantes de Windsor et de Brampton en vue d’une transition électrique.

