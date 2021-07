Photo: FCA

Quels sont les véhicules les plus populaires auprès des Canadiens? Vous le découvrirez exactement dans quelques jours alors que nous publierons un top 10 des voitures et des VUS/camions les plus vendus au pays durant la première moitié de 2021.

Mais pour aujourd’hui, en cette Fête du Canada, l’équipe du Guide de l’auto vous propose un survol en photos de tous les modèles fabriqués ici-même dans notre grand pays.