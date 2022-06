Tesla fabrique les véhicules les plus américains sur la route

Le site Cars.com publie annuellement un classement des véhicules les plus américains, c’est-à-dire ceux dont la production et les pièces (incluant le moteur et la transmission) sont le plus concentrées aux États-Unis.

Pour 2022, Tesla est encore une fois à l’honneur. Les Model Y et Model 3 occupent les deux premières places, alors que les Model X et Model S suivent aux cinquième et sixième rangs.

Il faut savoir que tous les véhicules de Tesla destinés au marché nord-américain sont assemblés sur le continent, plus précisément dans ses usines de Fremont (Californie) et d’Austin (Texas). La moyenne de l’industrie se situe à environ 52%. De plus, la compagnie d’Elon Musk utilise beaucoup de composantes fabriquées à l’interne ou provenant de fournisseurs domestiques.

Voici le top 10 des véhicules les plus américains sur la route en 2022 selon Cars.com :

Photo: Tesla

Le Lincoln Corsair, en 64e position l’an dernier, grimpe maintenant sur le podium étant donné que la production de son moteur a été rapatriée de l’Espagne. L’assemblage du véhicule se fait au Kentucky.

Bien que General Motors ne figure pas dans le top 10, c’est quand même le constructeur qui détient la plus grosse part du classement total (19%), suivi de Honda (14%), Toyota (12%) et Ford (12%).

Un sondage mené par Cars.com nous apprenait récemment que 40% des consommateurs américains accordent plus d’importance au fait que le véhicule qu’ils envisagent d’acheter soit de fabrication américaine, comparativement à 22% un an plus tôt.

