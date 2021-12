Le Ford Maverick hybride est déjà en rupture de stock

Avec l’essence qui coûte un peu plus cher qu’en début d’année et un prix de base extrêmement concurrentiel de 25 900 $, le nouveau Ford Maverick et sa motorisation hybride de série sont arrivés sur le marché au bon moment et s’avèrent déjà très populaires à la grandeur de l’Amérique du Nord, avec des réservations qui dépassent les 100 000 unités.

La compagnie à l’ovale bleu ne s’attendait visiblement pas à autant de succès. Tous les exemplaires 2022 du Maverick hybride sont maintenant écoulés et les commandes pour ce modèle ne vont reprendre que l’été prochain.

La nouvelle a été confirmée au site CarBuzz par le directeur des communications sur les produits pour l’Amérique du Nord, Mike Levine. Le Guide de l’auto attend un son de cloche similaire de la part de Ford Canada.

La pénurie de semi-conducteurs n’a rien à voir dans cette situation, semble-t-il. La demande est tout simplement beaucoup plus forte que prévu, et ce, même si la version hybride du Maverick n’est disponible qu’avec un rouage à traction et que sa puissance est plus modeste (191 chevaux, 155 livres-pied de couple).

Les consommateurs qui ne désirent pas trop patienter pour mettre la main sur la camionnette compacte de Ford doivent donc se tourner pour le moment vers le modèle EcoBoost de 2,0 litres (250 chevaux, 277 livres-pied). En plus de sa puissance supérieure, ce dernier a l’avantage d’un rouage intégral et d’une boîte automatique à huit rapports au lieu d’une CVT. Il peut également tirer jusqu’à 4 000 livres avec l’ensemble de remorquage 4K en option. Par contre, sa consommation d’essence moyenne est de 9,6 L/100 km contre seulement 6,3 pour l’hybride.

Photo: Antoine Joubert

Selon toute vraisemblance, Ford va ajuster son tir et augmenter la capacité de production du Maverick hybride l’an prochain à l’usine de Hermosillo, au Mexique, là où est aussi fabriqué le Bronco Sport. En passant, saviez-vous que l’équipe du Guide de l’auto vient tout juste de décerner le titre de Meilleur nouveau camion de l’année au Ford Maverick? Cliquez sur le lien pour plus de détails!

