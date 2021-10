Le Ford Maverick hybride encore plus écoénergétique que prévu

Alors que le prix de l’essence atteint de nouveaux sommets dans plusieurs régions, les véhicules hybrides et électriques paraissent soudainement plus attrayants. On a une bonne nouvelle à vous apprendre concernant l’un d’eux : le tout nouveau Ford Maverick 2022.

Dévoilée en juin, cette camionnette compacte renferme de série une motorisation hybride et se vend à partir de seulement 25 900 $ avant les frais de transport et de préparation. Ford nous avait annoncé une consommation de 5,9 L/100 km en ville, mais finalement, c’est encore mieux que ça.

Le Maverick hybride avec moteur de 2,5 litres brûle officiellement 5,6 L/100 km en ville. En ajoutant le rendement de 7,1 L/100 km sur la route, sa moyenne s’établit à 6,3 L/100 km. À l’exception de la Mitsubishi Mirage, c’est impossible de consommer moins avec une voiture à essence.

« Le Maverick redéfinit ce qu’un camion peut être, souligne Mathieu Rompré, directeur du marketing pour le Maverick chez Ford Canada. Cela est combiné à de l’espace pour cinq passagers, au plateau FLEXBED et à des espaces FIT novateurs, ainsi qu’à des capacités de remorquage et de transport amplement suffisantes pour des voyages de fin de semaine ou des projets de bricolage. »

Le désavantage pour les amateurs de camionnettes est que la version hybride du Maverick n’est pas disponible avec un rouage intégral. Afin d’avoir quatre roues motrices, il faut se tourner vers le Maverick EcoBoost à moteur turbo de 2,0 litres. Équipé d’une boîte automatique à huit rapports au lieu d’une CVT, celui-ci consomme 8,1 L/100 km en ville et 10,7 L/100 km sur la route pour une moyenne de 9,6 L/100 km

Il est déjà en vente partout au Canada, son prix débutant à 28 400 $. Quant au Maverick hybride, Ford prévoit que les premières livraisons aux clients se feront en janvier 2022, le temps de terminer les certifications d’émissions.

