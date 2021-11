Le Ford Maverick hybride sera-t-il fiable?

Je voudrais me procurer un Ford Maverick hybride, mais je n’ai pu essayer que la version à moteur 2,0 litres. Y a-t-il une grosse différence de puissance entre les deux moutures et est-ce que la transmission CVT est fiable? Je ne remorque rien et je n’ai pas de besoins spécifiques en matière de charge.

Bonjour Mitch,

Le gros avantage de la version hybride est évidemment la consommation d’essence, nettement moindre que celle du 2,0 litres. Décemment, vous maintiendrez une moyenne combinée d’à peine 7,0 L/100 km, ayant pour ma part - lors de mon essai - maintenu une moyenne de 6,6 L/100 km. En contrepartie, on perd le rouage intégral et il est clair que la puissance n’est aucunement comparable avec celle du moteur 2,0 litres, vif et nerveux. Il faut dire que l’on perd ici pas moins de 88 chevaux, ce qui est notable dans un si petit véhicule.

Photo: Antoine Joubert

Considérez donc le Maverick comme un véhicule hybride polyvalent qui adopte un comportement routier fort intéressant. En outre, il offre l’avantage d’une caisse arrière pour une consommation équivalente à celle d’une Honda Civic. En optant pour un modèle avec quatre roues motrices, la puissance comme l’agrément de conduite seront rehaussées, mais au coût d’une consommation majorée d’au moins 30%. Puis, il vous faudra aussi débourser 2 500 $ de plus pour son acquisition, à équipement égal.

Quant à la fiabilité de la transmission CVT, il n’y a pas de craintes à avoir. Il s’agit en fait de la boîte installée sous le capot de l’Escape hybride qui, jusqu’ici, fournit un rendement impeccable. Sera-t-elle aussi durable qu’une boîte conventionnelle? Hélas, seul l’avenir nous le dira.

