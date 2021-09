La production du Ford Maverick débute, celle du F-150 stagne

Nouvelle encourageante pour les amateurs de Ford et surtout les nombreux clients qui ont réservé un exemplaire du tout nouveau Ford Maverick depuis son dévoilement le 8 juin : la production vient officiellement de commencer à l’usine de Hermosillo, au Mexique.

La camionnette compacte de Ford est assemblée au même endroit que le Bronco Sport, qui repose lui aussi sur la plateforme C2.

L’intérêt marqué pour ce modèle s’observe notamment dans des grands centres urbains des États-Unis comme Los Angeles, San Francisco, Houston et Orlando. Selon Ford Authority, un grand pourcentage des détenteurs de réservations ont moins de 40 ans et sont des premiers acheteurs de camionnettes.

Le Maverick devrait également connaître beaucoup de succès au Canada avec son prix de base de 25 900 $ et sa motorisation hybride de série consommant à peine 5,9 L/100 km en ville. En plus de notre continent, il aboutira dans des marchés d’Amérique du Sud comme le Brésil et l’Argentine, où les petites camionnettes sont très populaires.

Mauvaise nouvelle pour le F-150

Du côté de son grand frère, le F-150, la situation est assez préoccupante. Déjà en arrêt depuis deux semaines à cause de la pénurie de semi-conducteurs, l’usine de Kansas City au Missouri ne fabriquera pas non plus de camionnettes la semaine du 6 septembre.

L’autre usine du F-150, celle de Dearborn au Michigan, est tombée à un seul quart de travail cette semaine et le restera la semaine prochaine.

Du côté de Louisville au Kentucky, où sont produits les camionnettes Super Duty ainsi que les grands VUS Ford Expedition et Lincoln Navigator, l’usine ne fonctionnera que sur deux quarts de travail au moins jusqu’au 20 septembre.

