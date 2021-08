Ford Maverick 2022 et Hyundai Santa Cruz 2022 : comparons les chiffres

Le segment des camionnettes grossit en 2022 grâce à l’ajout de deux nouveaux véhicules, le Ford Maverick et le Hyundai Santa Cruz.

Comment ces deux véhicules se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : avantage Ford Maverick

Photo: Ford

Au chapitre des motorisations, Ford joue la carte de la diversité en proposant un deux moteurs, dont une variante hybride. Il s’agit d’un bloc à quatre cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson qui engendre 191 chevaux et 155 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une boîte à variation continue et à un rouage à traction.

On peut aussi opter pour un moteur turbocompressé plus puissant, d’une cylindrée de 2,0 litres. On parle alors d’une puissance de 250 chevaux et d’un couple de 277 lb-pi. Cette fois, le rouage intégral est de mise et la transmission compte huit vitesses.

Pour sa part, le Santa Cruz reçoit une seule motorisation. Il s’agit d’un quatre cylindres turbocompressé qui développe une cavalerie de 275 chevaux et 310 lb-pi de couple. Unique en son genre, le Hyundai sera muni d’une transmission à double embrayage qui comporte huit rapports. Le rouage intégral est de série.

Puisque le Maverick arrive avec une plus grande sélection de motorisations et une mouture hybride, il remporte la catégorie, même si le Santa Cruz déploie une puissance plus intéressante.

Consommation : avantage Ford Maverick

Photo: Germain Goyer

En ce qui concerne la consommation, Ressources naturelles Canada n’a pas encore testé le Ford Maverick au moment d’écrire ces lignes. Cependant, la consommation de la version hybride serait de seulement 5,9 L/100 km en ville selon le constructeur.

Le Santa Cruz, quant à lui, reçoit une cote ville/route de 10,6 L/100 km. Grâce à sa variante hybride, la camionnette américaine remporte ce chapitre.

Côté pratique : avantage Hyundai Santa Cruz

Photo: Hyundai

Entrons dans le vif du sujet : quelles sont les capacités de remorquages? Le Maverick peut tirer jusqu’à 2 000 lb (907 kg) avec la mouture hybride et jusqu’à 4 000 lb (1 814 kg) avec le moteur à essence turbocompressé. Le Hyundai Santa Cruz dépasse les données du Maverick avec une capacité de 5 000 lb (2 268 kg).

Concernant la boîte, elle mesure 4,5 pieds pour le Ford et 4,34 pieds pour le Hyundai. La charge utile est tout de même inférieure avec le Maverick, puisqu’elle se situe à 1 500 lb contre 1 609 lb pour le Santa Cruz.

Le hayon du Ford peut supporter jusqu’à 500 lb (227 kg), alors que cette donnée n’est pas disponible pour le Hyundai. Par ailleurs, les rails de toit du Santa Cruz peuvent soutenir jusqu’à 220 livres de bagage.

Même si la boîte est moins longue, le Santa Cruz demeure un tantinet plus pratique grâce à une capacité de remorquage et une charge utile supérieures.

Sécurité : information non disponible

Photo: Hyundai

Ni le Maverick ni le Santa Cruz n’ont reçu de cotes de sécurité de la part des organismes américains NHTSA et IIHS. Il est donc trop tôt pour déclarer un vainqueur. Ceci dit, précisons que les deux modèles intègrent plusieurs technologies de sécurité active.

Le Hyundai Santa Cruz propose la suite technologique d’aide à la conduite SmartSense de série. Cela inclut notamment : l’assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes, l’assistance à l'évitement de collision dans les angles morts et assistance à l’évitement de collision transversale arrière, l’assistance de maintien sur la voie , l’alerte de baisse d’attention du conducteur ainsi que l’alerte de sortie sécuritaire. D’autres technologies sont intégrées dans les versions plus huppées.

Chez Ford, les technologies d’aide à la conduite Co-Pilot360 sont disponibles, mais seulement en option en option. Ainsi, pour 750 $, la suite technologique inclura l’avertissement de sortie de voie, l’aide au suivi de voie et la surveillance des angles morts avec l’alerte de circulation transversale. De base, le Maverick arrive cependant avec l’assistance de précollision avec freinage d’urgence automatique.

Intégration technologique : avantage Hyundai Santa Cruz

Photo: Hyundai

Les systèmes d’infodivertissement du Maverick et du Santa Cruz sont tous deux munis d’un écran de huit pouces (10,25 po en option pour le Hyundai) qui incorpore les applications Apple CarPlay et Android Auto. Sinon, les deux camionnettes peuvent être équipées d’une chaîne audio de huit haut-parleurs en option.

Toujours du côté des options, l’instrumentation du tableau de bord peut être complètement numérique pour le Hyundai (10,25 po), alors que le Ford peut se doter d’un afficheur de 6,5 pouces, complétant les cadrans analogiques.

Bien que les deux camionnettes offrent essentiellement les mêmes fonctionnalités, le Santa Cruz gagne la catégorie grâce à son approche légèrement plus moderne, tant au point de vue technologique qu’esthétique.

Prix : avantage Ford Maverick

Photo: Ford

Malgré qu’elles soient de la même catégorie, les deux camionnettes ne se vendront pas dans la même fourchette de prix. Le Ford Maverick sera nettement plus abordable, principalement à cause d’un équipement moindre et d’une version à deux roues motrices. Le Santa Cruz propose plus de commodités et une motorisation plus imposante, d’où les coûts plus élevés.

Ford Maverick :

Hybride XL : 25 900 $ Hybride XLT : 28 500 $ EcoBoost XL : 28 400 $ EcoBoost XLT : 31 000 $ EcoBoost Lariat : 34 340 $ EcoBoost First Edition : 34 450 $ (édition spéciale)

Hyundai Santa Cruz :

Preferred : 38 499 $ Preferred avec ensemble Trend : 41 399 $ Ultimate : 44 799 $

(Prix de détail suggéré par le fabricant)

Garanties : avantage Hyundai Santa Cruz

Photo: Hyundai

Hyundai donne une garantie de base plus agressive que le constructeur américain grâce à sa protection qui s’étale sur une période de 5 ans ou 100 000 kilomètres. À titre indicatif, Ford offre 3 ans/60 000 km, selon la première éventualité.

Les garanties concernant le groupe motopropulseur et contre la perforation sont cependant identiques pour les deux manufacturiers. Dans un premier temps, elle est de 5 ans/100 000 km et dans un deuxième temps, 5 ans/illimité.

Finalement, puisque Ford a une mécanique hybride avec son Maverick, ses composantes sont protégées en fonction de la garantie suivante : 8 ans/160 000 km.

En vidéo: premier aperçu du Ford Maverick 2022