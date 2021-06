Ford Maverick 2022 : une camionnette hybride à moins de 26 000 $

Ford revient dans le marché des camionnettes compactes abordables. Plus court de 28 centimètres que le Ranger de nouvelle génération, le tout nouveau Maverick 2022 arrivera sur nos routes cet automne et il est possible de le commander dès aujourd’hui.

D'un format similaire à celui du Hyundai Santa Cruz, il se démarque par sa motorisation hybride offerte de série, le tout à un prix de base de seulement 25 900 $. Qui dit mieux?

Deux moteurs

Ressuscitant un nom donné à une voiture compacte de Ford dans les années 1970, le Maverick est décrit comme « un camion pour ceux et celles qui ne savaient pas vraiment qu’ils avaient besoin d’un camion ». Il sera assemblé au Mexique dans la même usine que le VUS Bronco Sport.

Photo: Ford

Le modèle de base combine un moteur à essence à quatre cylindres de 2,5 litres avec un moteur électrique pour une puissance totale de 191 chevaux et un couple de 155 livres-pied. Une boîte automatique à variation continue transfère le tout aux roues avant seulement. Aucun rouage intégral n’est disponible ici, mais Ford insiste sur la consommation de carburant estimée à 5,9 L/100 km en ville – meilleure qu’une voiture sous-compacte! Les capacités de charge utile et de remorquage s’élèvent respectivement à 1 500 livres et 2 000 livres.

L’alternative est un moteur turbocompressé EcoBoost de 2,0 litres qui développe une puissance de 250 chevaux et un couple de 277 livres-pied via une boîte automatique à huit rapports. Les quatre roues sont motrices et, en ajoutant l’ensemble de remorquage 4K en option, il est possible de tirer jusqu'à 4 000 livres.

Photo: Ford

Les versions XL et XLT offrent le choix entre les deux moteurs, alors que la Lariat haut de gamme mise uniquement sur l’EcoBoost. N’oublions pas de mentionner l’ensemble FX4 hors route (XLT et Lariat 4x4) qui inclut des pneus tout-terrain, une suspension réglée sur mesure, des protections supplémentaires sous le véhicule, des modes de conduite spécifiques au hors-route comme Boue/ornière et Sable ainsi qu’une fonction de contrôle en descente.

Design utilitaire et caisse pour les bricoleurs

Adoptant une construction monocoque, le Ford Maverick ne remportera aucun concours de design. Plus utilitaire qu’élégant, sa silhouette ressemble au grand F-150, mais avec une devanture qui lui est propre. Pour 2022 seulement, le Maverick Première édition sera disponible avec des éléments graphiques spécifiques sur le capot et les portières, un toit et des boîtiers de rétroviseurs noir lustré, une bâche de caisse et des jantes exclusives de 17 pouces, elles aussi en noir lustré.

Photo: Ford

En passant, un seul format est proposé, soit quatre portes et une caisse de 4,5 pieds. Cette dernière, appelée FLEXBED, permet de créer des zones de rangement, des planchers surélevés, des supports à vélos ou kayaks et même plus en glissant des 2x4 et des 2x6 dans les fentes aménagées sur le côté. Deux crochets d’arrimage, quatre anneaux en D et des trous filetés intégrés peuvent être utilisés pour fixer d’autres supports ou matériel. Besoin d’inspiration? Vous n’avez qu’à numériser le code QR dans la caisse pour trouver des idées d’aménagement.

Deux détails intéressants : en plus de la prise de 110 volts, une alimentation électrique de 12 volts est précâblée derrière un panneau amovible de chaque côté de la caisse, près du hayon, et celui-ci peut rester à moitié ouvert pour que des feuilles de contreplaqué de 4x8 pieds puissent reposer à l’horizontale (la caisse est suffisamment large au-dessus du passage des roues). Pleinement ouvert, le hayon peut supporter une charge de 500 livres et le seuil de chargement est à peine à 30 pouces du sol.

Photo: Ford

Une cabine disctinctive

À l’intérieur, le Ford Maverick 2022 offre à peu près autant d’espace que le Ranger. Le décor a été pensé pour être fonctionnel et facile à nettoyer en premier lieu, mais il incorpore de belles touches comme de la fibre de carbone moulue, une finition semblable à de la pierre sur la planche de bord, des poignées de portières originales et divers accents colorés. Les designers ont porté une attention particulière aux rangements dans les portières et la console centrale, sans oublier le grand bac de rangement sous la banquette arrière.

Photo: Ford

Côté technologie, on retrouve un écran central tactile de huit pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, le modem FordPass Connect avec point d’accès Wi-Fi pour un maximum de 10 appareils, ainsi que le service FordPass permettant de contrôler et de surveiller le véhicule à distance.

Enfin, la sécurité est assurée par le système Ford Co-Pilot360 comprenant de série l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique et des feux de route automatiques. Les options livrables sont le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts avec alerte de trafic transversal, l’aide au maintien dans la voie et l’aide à la direction lors de manœuvres d’évitement.