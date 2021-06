Ford Maverick 2022 : cinq choses à savoir

Le Ford Maverick devient la troisième camionnette du constructeur américain, aux côtés du Ranger et du camion de Série F. Cependant, celui-ci approche le segment bien différemment.

En effet, la nouvelle camionnette compacte de Ford sera dotée d’un châssis monocoque et d’une motorisation hybride de série. Voici cinq choses à savoir à propos du Ford Maverick 2022.

Camionnette de ville

Le Ford Maverick devient la plus petite camionnette du marché avec des dimensions similaires à celles du nouveau Hyundai Santa Cruz. À titre d’exemple, il est 28 centimètres plus court que le Ranger.

Photo: Ford

Contrairement à l’ensemble des camionnettes sur le marché, le Maverick est construit sur un structure monocoque, au lieu d’un châssis en échelle. Un seul format est proposé, soit une cabile à quatre portes avec une caisse de 4,5 pieds.

Par ailleurs, l’approche stylistique accentue sa vocation plus urbaine. Les lignes générales du véhicule sont assez rectangulaires, dans le but d’augmenter l’espace intérieur.

Moteur hybride

Le Maverick est livré de série avec un moteur hybride à cycle Atkinson de 2,5 litres qui développe 191 chevaux et 155 lb-pi de couple. Typique à cette motorisation, le véhicule sera jumelé à une transmission automatique à variation continue (CVT). Le tout permettra d’atteindre une consommation moyenne de carburant de 5,9 L/100 km en ville. Cette version du Maverick est toutefois uniquement livrable avec un rouage à roues motrices avant.

Si vous désirez plus de puissance, il sera possible d’opter pour un quatre cylindres EcoBoost de 2,0 litres qui fera passer la cavalerie à 250 ch et le couple à 277 lb-pi. Le rouage intégral s’ajoute aussi à l’équation avec ce moteur, alors que la CVT est remplacée par une boîte à huit rapports.

Photo: Ford

Capacité de remorquage

Le Ford Maverick peut remorquer jusqu’à 2 000 lb (907 kg) avec le moteur hybride et jusqu’à 4 000 lb (1 814 kg) avec le moteur optionnel EcoBoost.

La boîte a été pensée pour être polyvalente pour ses utilisateurs, même si la longueur est relativement courte à 4,5 pieds. En ce sens, six points d’ancrage sont parsemés dans l’espace de chargement, de même que deux prises 12 volts. D’ailleurs, des trous filetés intégrés sur les côtés pourront être utilisés pour que les propriétaires puissent eux-mêmes personnaliser la configuration de la boite.

Pleinement ouvert, le hayon peut supporter une charge de 500 lb (227 kg) et le seuil de chargement est à peine à 30 pouces du sol. La charge utile de la caisse est de 1 500 lb (680 kg). Les versions plus huppées auront droit à des espaces de rangement supplémentaires dans la caisse.

Photo: Ford

Bien des technologies à bord

À bord, on retrouve un écran tactile de huit pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Le système intègre d’autres technologies d’office comme le modem FordPass Connect avec point d’accès Wi-Fi pour un maximum de 10 appareils, ainsi que le service FordPass qui permet de contrôler et de surveiller le véhicule à distance.

Enfin, la sécurité est assurée par le système Ford Co-Pilot360 comprenant de série l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique et des feux de route automatiques.

Les options livrables sont le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale, l’aide au maintien dans la voie et l’aide à la direction lors de manœuvres d’évitement.

Photo: Ford

Prix alléchant

Le Ford Maverick 2022 est décliné en trois versions : XL, XLT et Lariat. L’ensemble FX4 estdisponible pour la mouture à traction intégrale. Celui-ci ajoute plusieurs éléments hors route tels que des pneus tout-terrain, un réglage de la suspension, une protection supplémentaire du soubassement et des modes de conduite axés sur le tout-terrain.

L'ensemble Maverick First Edition n'est disponible que pour la première année modèle. Il est construit à partir de la Lariat et comprend des éléments esthétiques propres à cette variante. Des graphismes uniques sur le capot et des portes inférieures, un toit peint en noir brillant et des poignées de porte de couleur carrosserie font partie de la signature stylistique de ce modèle.

Photo: Ford

Le prix de base du Maverick est établi à 25 900 $ (PDSF), alors que la mouture plus performante se vend plutôt 28 400 $.

Son arrivée chez les concessionnaires est prévue pour cet automne.