En vidéo : premier coup d’œil au Ford Maverick 2022

Ce printemps, Ford a ajouté une nouvelle camionnette à sa gamme : le Maverick. Avant son arrivée chez les concessionnaires, Le Guide de l’auto a eu l’occasion de l’observer de plus près.

Le nom de ce modèle est tiré de son passé : la Maverick était autrefois une voiture compacte! Elle prête désormais son nom à une camionnette plus petite que le Ranger.

Hybride de série

Lors de son dévoilement, c’est notamment grâce à sa motorisation que le Maverick a réalisé un coup d’éclat. Les versions XL et XLT sont livrées de série avec une mécanique hybride, soit un quatre cylindres à essence de 2,5 L ainsi qu’un moteur électrique. Le tout développe une puissance de 191 chevaux et un couple de 155 lb-pi. En optant pour cette mécanique, on doit toutefois se contenter des roues motrices avant.

Photo: Germain Goyer

Quant à la version la plus cossue, portant l’appellation Lariat, elle est animée de série par un moteur turbocompressé EcoBoost à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci génère une puissance et un couple qui s’élèvent respectivement à 250 chevaux et 277 lb-pi. Ce groupe motopropulseur, qui est jumelé aux quatre roues motrices, est également offert en option pour les deux autres versions de la camionnette compacte.

La capacité de remorquage est de 2 000 livres pour l’hybride et de 4 000 livres pour l’EcoBoost. La caisse mesure 4,5 pieds. Nous avons particulièrement apprécié sa profondeur ainsi que ses nombreux points d’ancrage qui la rendent pratique malgré sa longueur.

Un habitacle rafraîchissant

L’exemplaire que nous avons pu voir de près abritait un habitacle bien intéressant. Certes, la disposition des commandes et des boutons rappelle le Ford Escape notamment, mais le choix des matériaux et des coloris vivifie l’habitacle.

Un écran tactile de 8 pouces est également offert de série, tout comme le groupe d’aides à la conduite Co-Pilot360.

Photo: Germain Goyer

Une consommation raisonnable et un prix attrayant

Grâce à sa mécanique hybride, le Maverick peut afficher une cote de consommation si basse qu’elle peut faire rougir une voiture compacte. En effet, le constructeur américain annonce une consommation de seulement 5,9 L/100 km en conduite urbaine. La cote grimpe à 7,1 L/100 km sur route.

A priori, le Maverick brillera également par son échelle de prix. La version XL est offerte à partir de 25 900 $. À cette somme, il faut ajouter 2 600 $ pour faire le saut vers une version XLT. Quant à la version Lariat, elle affiche un prix de 34 450 $.

Il est prévu que les premières unités débarquent chez les concessionnaires de la province dès cet automne.

