En studio : ce qu’il faut savoir sur le Ford Maverick 2022

Christian, un lecteur du Guide de l’auto, nous a écrit afin d’obtenir des détails au sujet du Ford Maverick 2022. Habitué aux modèles de marque Honda et Toyota, il se demande à quoi s’attendre en matière de fiabilité et laquelle des motorisations est la plus recommandable.

Au cours de cette nouvelle capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon ont d’abord récapitulé ce qu’il y a à savoir au sujet du Maverick.

Plus compact qu’un Ford Ranger, le Maverick sera vendu à un prix de départ très concurrentiel de 25 900 $. Sa motorisation d’entrée de gamme sera un bloc à quatre cylindres hybride, jumelé à un rouage à roues motrices avant. Il sera également possible d’opter pour une variante équipée du rouage intégral et d’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres, bon pour 250 chevaux et 277 livres-pied de couple.

Selon Antoine Joubert, ces motorisations ne sont pas à craindre, côté fiabilité. Après tout, ceux-ci ont déjà fait leurs preuves sous le capot du Ford Escape. Cela dit, Antoine Joubert a émis certaines réserves quant à l’acquisition d’un véhicule fraichement débarqué chez les concessionnaires.

