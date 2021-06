Volkswagen ouvre la porte à une camionnette électrique

Avec le dévoilement récent des Hyundai Santa Cruz et Ford Maverick, une nouvelle catégorie de camionnettes voit le jour en Amérique du Nord, offrant un format plus compact et un prix plus alléchant.

Déjà, on se demande : quelle marque sera la prochaine à sauter dans l’aventure? Si certains espéraient Volkswagen, ce ne sera pas le cas.

Oui, il y a eu des concepts comme le Tanoak et le Tarok, ce dernier ayant même été présenté au Salon de l’auto de New York 2019 pour soi-disant évaluer l’intérêt des consommateurs, mais lancer une nouvelle camionnette avec un moteur à combustion n’est pas dans les plans du constructeur allemand.

Photo: William Clavey

« Notre priorité est que nos actuels véhicules à combustion demeurent compétitifs pendant que nous travaillons à bâtir notre gamme de véhicules électriques à batterie », a expliqué le vice-président exécutif des ventes et du marketing de Volkswagen en Amérique du Nord, Duncas Movassaghi, dans une entrevue au site Automotive News.

De l’avis de ce haut dirigeant, investir à ce moment-ci dans une camionnette compacte nichée avec un moteur à combustion n’aurait pas de sens pour Volkswagen. Par contre, il ajoute : « une camionnette électrique pourrait certainement être une option. »

Photo: Volkswagen

Bref, il n’y aura pas un produit Volkswagen pour concurrencer directement les Maverick et Santa Cruz (à moins que Ford riposte avec un Maverick électrique, tel que soulevé récemment), mais la compagnie laisse la porte grande ouverte à une camionnette électrique qui selon toute vraisemblance coûterait moins cher que les Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertuck, Rivian R1T et autres.

Ce modèle pourrait utiliser la même plateforme MEB que le multisegment ID.4 de Volkswagen et proposer des variantes à deux et quatre roues motrices. Cela dit, n’y comptez pas avant quelques années.

