5 vérités surprenantes sur les camionnettes et leurs propriétaires

Les camionnettes sont plus populaires que jamais. Aux États-Unis, elles ont dépassé à elles seules les ventes de voitures pour la première fois de l’histoire cette année.

Question de jeter un peu plus de lumière et de perspective sur cette passion des consommateurs, Ford a récemment effectué un sondage auprès de 2 000 propriétaires américains, ce qui a mené à quelques constats surprenants. En voici cinq…

1. Une clientèle très variée

L’image type du propriétaire de camionnette est un homme de 40 ans et plus, mais la réalité est bien différente. D’abord, selon le sondage, les femmes constituent 46% de la clientèle. Après tout, les camionnettes d’aujourd’hui sont devenues des véhicules polyvalents à usage familial autant sinon plus que de simples outils de travail.

Ensuite, les acheteurs sont bien répartis parmi les différents groupes d’âge : 18-34 ans (27%), 35-44 ans (17%), 45-54 ans (19%), 55-64 ans (20%) et 65 ans ou plus (17%). Eh oui, les jeunes dominent!

Photo: Ford

2. Bien des sacrifices pour une camionnette

Combien de propriétaires de camionnette seraient prêts à se priver des petits plaisirs de la vie pendant toute une année avant de dire adieu à leur véhicule? Les réponses sont étonnantes.

Ainsi, on apprend que les services de diffusion tels Netflix (82%), l’alcool (79%), le café (71%), le téléphone (47%), les repas de viande (44%) et les relations sexuelles (38%) pourraient tous être sacrifiés.

3. Comme un membre de la famille

Plusieurs personnes aiment tellement leur camionnette qu’elles la considèrent pratiquement comme un membre de la famille. Vous en voulez des preuves? Le sondage de Ford révèle que le quart (25%) leur donne un nom affectueux, par exemple la « Grosse Bertha », et que 15% ont un tatouage de leur camion ou de quelque chose en lien avec leur camion sur une partie du corps.

Photo: William Clavey

4. Des vedettes jusque dans la fiction

Les camionnettes ne sont pas justes des stars dans la vie de tous les jours; elles font aussi partie de la culture populaire et de la fiction.

Si l’on regarde uniquement les modèles Ford, on compte plus de 3 000 apparitions au cinéma et à la télé ainsi que plus de 180 mentions dans des chansons. Une vieille camionnette Ford est même apparue sur un timbre américain en 2016.

5. Une camionnette électrique? Pas sûr…

Ford est en train de développer un F-150 électrique, mais est-ce que ce genre de véhicule intéresse les actuels propriétaires de camionnettes? Le sondage dit oui à seulement 40%.

Parmi les principales raisons qui leur feraient acheter une camionnette électrique, il y a le maintien de la puissance et des capacités auxquelles ils sont habitués (38%), l’assurance d’avoir suffisamment d’endroits pour la recharger (37%) et la possibilité de diminuer les coûts d’entretien (35%).

En studio : lumière sur les camionnettes pleine grandeur