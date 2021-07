Hyundai Santa Cruz 2022 : on connaît les prix!

Hyundai a dévoilé à la mi-avril le tout nouveau Santa Cruz 2022, son premier « véhicule d’aventure sport » à caisse ouverte (elle s'obstine à ne jamais employer le mot « camionnette »), et nous vous l’avons présenté plus en détail dans une vidéo peu de temps après.

Les précommandes sont déjà commencées en vue des premières livraisons au Canada qui se feront en septembre. Il ne restait qu’à connaître les prix et c’est maintenant chose faite.

Malgré son format compact, le Santa Cruz ne rivalisera pas directement avec le Ford Maverick. Contrairement à ce dernier qui débute à seulement 25 900 $, la nouvelle vedette de Hyundai n’est pas donnée avec un prix de départ de 38 499 $ (plus les frais de transport et de préparation de 1 825 $).

Il faut dire que le Santa Cruz comprend de série un rouage intégral et un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres qui développe une puissance de 275 chevaux et un couple supérieur à 310 livres-pied. Jumelé à une boîte à double embrayage à huit rapports, il peut remorquer jusqu’à 5 000 livres – autant que la majorité des VUS intermédiaires qui sont populaires auprès des familles.

Parmi l’équipement de série, on retrouve aussi des jantes en alliage de 18 pouces, des feux arrière et un éclairage de caisse à DEL, un couvre-caisse coulissant intégré, un compartiment de rangement étanche verrouillable sous la caisse, des marches latérales intégrées au pare-chocs arrière et une vitre arrière coulissante avec dégivreur. Dans la cabine, attendez-vous à un volant et des sièges avant chauffants de même qu’à un écran tactile de huit pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

La sécurité n’est pas négligée avec les nombreuses technologie SmartSense de Hyundai, soit l’assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes, la surveillance dans les angles morts, l’alerte de collision transversale arrière, l’assistance au maintien dans la voie, l’alerte de baisse d’attention du conducteur et l’alerte de sortie sécuritaire

Photo: Hyundai

La même version avec ensemble Trend, offerte à 41 399 $, ajoute notamment une instrumentation numérique de 10,25 pouces, un climatiseur automatique double zone, des sièges en cuir avec réglages électriques pour le conducteur, un régulateur de vitesse adaptatif, une chaîne audio Bose à huit haut-parleurs et un toit ouvrant électrique.

Enfin, pour 44 799 $, le Santa Cruz Ultimate réunit un écran tactile de 10,25 pouces avec système de navigation, un moniteur d’angles morts, des roues de 20 pouces, des phares à DEL, des sièges avant ventilés et des essuie-glaces à capteur de pluie.

Le Honda Ridgeline, qui est peut-être un concurrent plus direct du Santa Cruz finalement, se vend de son côté à partir de 44 355 $.

En vidéo : Le Hyundai Santa Cruz 2022 se dévoile