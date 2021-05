En vidéo : le Guide de l’auto découvre le Hyundai Santa Cruz 2022

Cette semaine, l’équipe du Guide de l’auto était censée se rendre en Ontario afin d’établir un premier contact avec le nouveau Hyundai Santa Cruz 2022.

Or, en raison des mesures sanitaires en vigueur, le voyage vers l’Ouest s’est transformé en présentation virtuelle, où nous avons tout de même pu en apprendre davantage au sujet de ce véhicule fort attendu.

Steve Flamand, directeur des produits et de la stratégie corporative chez Hyundai Canada, a répondu à nos questions et nous a présenté le Santa Cruz en détails sur la plateforme Zoom.

Au cours de cet entretien, il a notamment été question des capacités de cette camionnette hors de l’ordinaire, de sa motorisation turbocompressée et de son arrivée prochaine sur nos routes.

Photo: Hyundai

À propos du Santa Cruz 2022

Attendu au Québec dès cet été, le Hyundai Santa Cruz devient la première camionnette du constructeur coréen.

Au Canada, ce véhicule sera livré de série avec un rouage intégral ainsi qu’avec un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres. Fort d’une puissance de 281 chevaux et d’un couple de 311 livres-pied, ce véhicule pourra remorquer jusqu’à 5000 livres et accueillir jusqu’à 1600 livres dans sa boite d’un peu plus de quatre pieds.

Construit en Alabama, le Hyundai Santa Cruz 2022 arrivera chez les concessionnaires canadiens au mois d’août 2021. La gamme de prix sera annoncée ultérieurement.