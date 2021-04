Hyundai Santa Cruz : un marché à conquérir pour Hyundai

Hyundai en aura mis, du temps, avant de finalement se décider à commercialiser sa propre camionnette sur le marché nord-américain.

Le constructeur coréen avait tâté le terrain pour une première fois en 2015, où il avait présenté le concept du Santa Cruz au Salon de l’auto de Detroit.

Les commentaires avaient alors été plutôt élogieux et on se serait attendu à voir le véhicule débarquer sur nos routes un an ou deux plus tard. Il aura finalement fallu être pas mal plus patient que ça.

Dès cet été, une version de production du Hyundai Santa Cruz roulera enfin sur les routes du Québec. Construit en Alabama, le Santa Cruz 2022 est pensé et conçu pour les conducteurs nord-américains. Sauf que cette nouvelle camionnette ne ressemble en rien aux autres modèles actuellement sur nos routes, à l’exception peut-être du Honda Ridgeline.

Le Guide de l’auto s’est entretenu avec des responsables du développement du Hyundai Santa Cruz afin d’en apprendre davantage à son sujet.

Pensé pour les amateurs de plein air

D’entrée de jeu, Hyundai précise que son intention avec le Santa Cruz n’est pas de s’attaquer aux camionnettes intermédiaires déjà vendues en Amérique du Nord. Des modèles comme le Toyota Tacoma, le Chevrolet Colorado et le Ford Ranger sont tous plus imposants que le Santa Cruz.

« Il y a des consommateurs qui aiment l’aspect pratique d’une boîte à l’arrière, mais qui ne veulent pas nécessairement les autres aspects qui viennent avec les camionnettes traditionnelles », estime Gilbert Castillo, directeur sénior en développement stratégique des produits chez Hyundai.

Photo: Hyundai

Au lieu d’être construit à partir d’un châssis sur échelle comme toutes les autres camionnettes (sauf le Ridgeline), le Hyundai Santa Cruz est fabriqué sur la même plate-forme que le Hyundai Tucson, modèle avec lequel il partage aussi plusieurs éléments esthétiques, en dedans comme en dehors.

Toujours selon Gilbert Castillo, les camionnettes intermédiaires ont beaucoup grossi avec les années, ce qui permet à Hyundai de croire qu’il y a des clients potentiels qui pourraient être intéressés par un véhicule plus compact.

Photo: Hyundai

Même s’il est capable de remorquer jusqu’à 5 000 livres grâce à son moteur à quatre cylindres turbo de 2,5 litres, le Santa Cruz n’est pas conçu pour les travailleurs. C’est plutôt les amateurs de plein air que l’on souhaite séduire.

La petite boîte de quatre pieds permet d’emmagasiner du matériel que l’on ne veut pas nécessairement entrer à l’intérieur, alors que des compartiments de rangement sous la boîte et sous les sièges arrière sont fort appréciés pour leur polyvalence.

Photo: Hyundai

À certains égards, le Hyundai Santa Cruz a davantage de points en commun avec la défunte Subaru Baja qu’avec les camionnettes conventionnelles.

Une version hybride à l’horizon?

Comme on l’a dit plus haut, le Hyundai Santa Cruz partage son architecture avec le Tucson 2022. On sait déjà que le Tucson se déclinera en variantes électrifiées, ce qui veut dire que théoriquement, le Santa Cruz pourrait également bénéficier d’une motorisation hybride.

« C’est quelque chose qui est possible, en effet », s’est contenté de dire Trevor Lai, directeur en planification des produits chez Hyundai USA.

Photo: Hyundai

Combien ça coûtera?

Le succès du Hyundai Santa Cruz dépendra évidemment de son prix.

Alors qu’il est offert avec un rouage à deux roues motrices et un moteur d’entrée de gamme aux États-Unis, le véhicule sera livré de série avec les quatre roues motrices et un moteur turbo au Canada. On peut donc s’attendre à une facture nettement plus salée de notre côté de la frontière.

Hyundai dévoilera la gamme de prix du Santa Cruz au cours des prochaines semaines. Son arrivée chez les concessionnaires du Québec est prévue pour l’été 2021.