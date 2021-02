Infiniti a besoin d'un produit épatant, et ça presse!

L’équipe du Guide de l’auto a assisté cette semaine à une présentation du nouveau Infiniti QX55 2021. Même si ce véhicule a déjà été dévoilé il y a quelques mois, c’était l’occasion de poser des questions aux ingénieurs de la compagnie.

On en a parlé en détail lors de son dévoilement, mais en gros, il s’agit d’un nouveau VUS compact de luxe chez Infiniti. Voyez-le donc comme une version « coupé » du QX50, modèle avec lequel il partage ses composantes mécaniques.

Véhicule dynamique, à l’allure spectaculaire, pour les jeunes qui veulent affirmer leur individualité, etc. On vous épargne le charabia marketing employé par Infiniti pour expliquer à quelle clientèle il s’adresse.

Le QX55 sera donc bientôt en vente chez nous, dans un segment où la lutte est féroce. On pense, notamment, au Mercedes-Benz Coupé GLC, au BMW X4, à l’Audi Q5 Sportback et au Range Rover Evoque, pour ne nommer que ceux-là.

Pourquoi l’acheter?

C’est devenu cliché de l’écrire, les gens raffolent toujours autant des VUS. Il est donc avantageux pour une marque d’en avoir plusieurs dans son catalogue, quitte à ce que certains soient très similaires à d’autres...

Le QX55, donc, reprend essentiellement la formule QX50. Il arbore peut-être un look plus agressif, mais il abrite le même moteur quatre cylindres turbocompressé à compression variable de 2,0 litres, bon pour 268 chevaux et 280 livres-pied de couple. C’est le seul moteur qui a été annoncé.

Photo: Infiniti

Sa puissance est acheminée aux quatre roues à l’aide d’une boîte CVT, que l’on nous promet ici plus « sportive » dans son comportement, afin d’honorer le caractère racé du VUS coupé. C’est pas mal ça. Il y a aussi moins de place à l’intérieur, à cause de la ligne du toit.

Nous avons questionné les gens d’Infiniti pour savoir à qui s’adresse cette voiture, à qui ils veulent voler des clients, et pourquoi on achèterait ce modèle plutôt qu’un autre. En gros, le constructeur espère attirer des clients des autres marques de luxe, ou des clients d’Infiniti qui ont une vieille voiture, mais qui ne savent par quoi la remplacer. En outre, le manufacturier veut que le QX55 soit désiré pour son caractère unique.

Photo: Infiniti

Ça prend un produit phare, et vite!

Faisons un détour un instant. Genesis propose actuellement l’un des VUS les plus intéressants sur le marché : le GV80. Les autres modèles de cette jeune marque coréenne sont aussi très convaincants. Pourtant, les ventes demeurent anémiques, malgré l’immense qualité de ces produits. Que se passe-t-il donc? C’est simple : sur le marché des véhicules de luxe, les gens sont mille fois plus sensibles à l’aura que dégage une marque qu’à la qualité des produits.

Se bâtir une image, c’est long, et c’est comme une plante : il faut toujours en prendre soin, sinon elle meurt. Infiniti, au début des années 2010, était la marque de luxe cool, avec des produits comme la G37 et le FX50, qui venaient narguer les marques allemandes.

On dirait bien que cette époque est révolue. Aujourd’hui, les produits les plus désirés sont ceux de Mercedes, d’Audi ou de BMW. Peu de gens semblent rêver d’une Infiniti, dont les ventes sont en chute libre depuis quelques années.

Photo: Infiniti

Tout ça pour dire qu’un « caractère unique » ne sera pas suffisant pour que l’Infiniti QX55 connaisse du succès. Il aurait beau être le meilleur VUS au monde, il ne parviendra pas à se démarquer.

Il faut qu’Infiniti arrive à créer de l’engouement, quelque chose qui épate les clients. Imaginez! Quand on achète une Mercedes-Benz Class C, on sait bien que l’on n’a pas une Formule 1 ou une super voiture AMG entre les mains, mais on a malgré tout l’impression d’être dans le même club.

Si Infiniti veut créer le même effet, ça lui prend un produit phare. Le genre de véhicule sport hyper désirable dont l’ADN aura un impact positif sur l’image de la marque et des autres produits de la gamme. Cela permettra à des modèles comme le QX55 de recevoir l’attention qu’ils méritent.