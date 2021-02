Infiniti QX60 2022 : du nouveau à l'horizon

Après le Nissan Pathfinder 2022 entièrement redessiné, que nous réserve son luxueux cousin, l’Infiniti QX60? Le dévoilement officiel est prévu pour la fin du printemps ou le début de l’été (la date précise n’est pas encore fixée) et le véhicule arrivera sur le marché cet automne comme modèle 2022.

Aujourd’hui, la compagnie a publié des images du nouveau QX60 – sous un épais camouflage, malheureusement – en plus de confirmer le groupe motopropulseur qui l’alimente.

Si vous espériez un nouveau moteur ou bien une version électrifiée, oubliez ça. Le multisegment de luxe à trois rangées revient avec le même V6 de 3,5 litres que l’on connaît, développant 295 chevaux et un couple de 270 livres-pied.

Par contre, à l’instar du Pathfinder, le QX60 2022 remplace sa boîte de vitesses à variation continue (CVT) par une boîte automatique à neuf rapports développée par le fournisseur ZF, question d’offrir un « équilibre parfait entre puissance, économie de carburant, réponse et raffinement », affirme Infiniti.

On verra ce que ça donne avec les cotes de consommation, mais nul doute que les accélérations seront plus agréables et que les performances seront un peu plus relevées. D’ailleurs, la nouvelle boîte possède un rapport de démultiplication plus large, soit presque 10:1. À cela s’ajoute un système de support de couple actif qui isole les vibrations du moteur pour rendre l'habitacle plus silencieux

Un autre avantage, c’est que le levier de vitesses cède sa place à des commandes électroniques, ce qui libère de l'espace sur la console centrale, notamment pour intégrer le sélecteur de mode de conduite (Standard, Éco, Neige, Sport et Personnalisé).

Quant au design extérieur, il sera largement inspiré du concept QX60 Monograph qu’on vous a montré en septembre dernier. Assurément, l’Infiniti QX60 2022 aura fière allure. Mais est-ce que ce sera suffisant pour permettre à la marque de remonter la pente en termes de ventes? Ça, c’est une autre question.

En vidéo : dévoilement de l'Infiniti QX60 Monograph