En vidéo : l’Infiniti QX55 peut-il vraiment faire sa place?

L’Infiniti QX55, nouveau produit de la marque de luxe de Nissan, arrive sur nos routes ces jours-ci.

Infiniti le présente bel et bien comme un nouveau modèle, même si dans les faits, on a affaire à un QX50 avec une robe une peu plus dynamique.

Il faut dire que les choses ne vont pas très bien pour le QX50 depuis son renouvellement en 2019. Dans la catégorie des VUS compacts de luxe, il fait piètre figure au chapitre des ventes, largement dominé par des modèles comme l’Audi Q5, le Mercedes-Benz GLC et l’Acura RDX.

L’arrivée du QX55 pourrait-elle renverser la tendance? Très joli, ce nouveau véhicule utilitaire au format « coupé » reprend un concept de plus en plus populaire dans l’industrie automobile. Infiniti sacrifie ainsi l’espace de chargement au profit d’un look plus aguichant. On promet également avoir revu certains paramètres de la conduite afin d’offrir une expérience plus amusante.

Photo: Infiniti

Sous le capot, la motorisation demeure toutefois la même. L’unique moteur associé à ce modèle est un bloc à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, lequel emploie une technologie à compression variable censée pouvoir aller chercher à la fois un maximum de performances et une consommation de carburant abaissée. Ce moteur de 268 chevaux est associé à une transmission automatique à variation continue (CVT), une décision assez surprenante compte tenu des prétentions sportives du modèle.

Photo: Infiniti

Au cours d’une nouvelle capsule Sur la route, le journaliste du Guide de l’auto Marc-André Gauthier a pris le volant de l’Infiniti QX55 2022. Il nous livre ses impressions dans la capsule vidéo au haut de cet article!

Pour ne rien manquer de tous les vidéos produits par l’équipe du Guide de l’auto, rendez-vous sur GuideAuto.TV!