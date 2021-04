En vidéo : Antoine Joubert présente l’Infiniti QX55 2022

Infiniti QX55 2022 : voici les prix de ce nouveau VUS

Dévoilé en novembre dernier après une attente de plus d’un an, le tout nouvel Infiniti QX55 2022 arrivera chez les concessionnaires du Canada en avril. On connaît aujourd’hui les détails de son équipement et ses prix, qui dépassent ceux du QX50 déjà sur le marché. Disponible en trois versions, soit …