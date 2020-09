Un Audi Q5 Sportback arrivera au Canada en 2021

BMW a lancé la mode des VUS aux allures de coupé avec le X6 en 2008. Depuis cette lointaine époque, les marques allemandes rivales ont suivi, ce qui fait que l’on ne compte plus aujourd’hui les moutures adoptant ce look chez Mercedes-Benz.

La marque Audi est peut-être la dernière à se lancer dans cette voie, le Q8 n’étant arrivé que tout récemment sur le marché, mais voilà qu’elle récidive avec une nouvelle variante Sportback du Q5, laquelle devrait représenter le tiers des ventes de la gamme.

Selon Audi, le design est un élément clé pour ses clients, et c’est pourquoi des modèles Sportback ont rejoint la gamme des Q8, Q3 (en Europe), du VUS à motorisation électrique e-tron quattro, et même du Q4 e-tron Concept à motorisation électrique.

En vidéo: le designer Québécois Danny Garand présente le Audi Q5 Sportback 2021

Deux motorisations au programme

Le Q5 Sportback adopte la même architecture que le Q5, et il sera également assemblé à l’usine mexicaine de la marque allemande. En Europe, plusieurs moteurs, carburant au diesel et à l’essence, sont proposés, mais les Q5 Sportback commercialisés chez nous seront strictement animés par les mêmes motorisations que le Q5 traditionnel , soit le moteur quatre cylindres turbocompressé de deux litres développant 248 chevaux et 273 livres-pied de couple, de même que la variante TFSI E-Hybrid, laquelle ajoute un moteur électrique logé dans la boîte de vitesses avec alimentation par une batterie d’une capacité de 14,1 kWh, pour une puissance combinée de 362 chevaux et un couple de 369 livres-pied.

Dans les deux cas, la boîte est à double embrayage et sept rapports, et le rouage intégral vient de série.

Les liaisons au sol sont assurées par une suspension sport de série ou par une suspension pneumatique adaptative, laquelle permet de soulever la caisse de 45 millimètres pour la circulation hors route et même d’abaisser l’arrière du véhicule de 55 millimètres pour faciliter l’accès au coffre. Tous les systèmes de sécurité avancés que l’on retrouve à bord du Q5 répondent également présents sur le Q5 Sportback.

Photo: Audi AG

Look plus dynamique

Côté style, le Q5 Sportback se différencie du Q5 régulier par sa calandre Singleframe, avec ouvertures de style Rhombus rappelant celle des modèles RS, et des prises d’air latérales à l’avant.

Par rapport au Q5 classique, la carrosserie du Q5 Sportback est inédite à partir du pilier B jusqu’à l’arrière du véhicule. Danny Garand, le designer automobile québécois responsable du look du nouveau Q5 et de la déclinaison Sportback, souligne que la partie arrière du Sportback est plus allongée et verticale que celle du Q5 et que la nouvelle variante adopte des feux arrière de type OLED ainsi qu’un nouveau pare-chocs arrière avec diffuseur, lequel confère une touche de dynamisme à l’ensemble.

Vous remarquerez également que la galerie de toit ne fait pas partie de la dotation de série du Q5 Sportback pour des raisons de style, mais il est toujours possible de l’ajouter en option. Selon Danny Garand, « le Q5 Sportback est destiné à une clientèle plus jeune, plus active et sensible à un design plus expressif, c’est pourquoi le Sportback se démarque par son look encore plus dynamique ». L’habitacle est en tous points conforme avec celui du Q5 ordinaire, avec la présence du système de télématique MIB de troisième génération, et de la banquette arrière coulissante offerte en option.

Photo: Audi AG

Le Sportback Q5 fera son entrée au pays au deuxième trimestre de 2021, et l’échelle des tarifs ne sera établie que plus tard, soit juste avant sa commercialisation chez nous. Parions toutefois que l’échelle de prix devrait être légèrement supérieure à celle du Q5, un peu comme celle du Q8 l’est par rapport au Q7, mais ça reste à confirmer.

Précisons aussi qu’une variante Sportback du SQ5 sera proposée ultérieurement avec des performances nettement plus toniques grâce au moteur V6 de 3,0 litres et une boîte automatique à huit rapports, et un look empruntant plusieurs éléments à la gamme S. Toujours selon Danny Garand, « les modèles S chez Audi ont une identité très affirmée, et c’est pourquoi le SQ5 reprendra, entre autres, les rétroviseurs latéraux au look aluminium et les doubles tubulures d’échappement ovales».

La marque Audi prépare-t-elle également l’arrivée d’un éventuel RS Q5? À ce sujet, les responsables de la communication n’ont pas donné de réponse directe. Cependant, comme Audi vend déjà un RS Q8 dans plusieurs marchés, ainsi qu’un RS Q3 en Europe et ailleurs, mais pas en Amérique du Nord, il serait logique que le constructeur suive cette voie déjà toute tracée et sorte un RS Q5 ainsi qu’un RS Q5 Sportback. Histoire à suivre…

En vidéo: Le Audi Q5 2021 en action