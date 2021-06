En vidéo : Antoine Joubert présente la Porsche 911 2021

L’été est maintenant bien installé au Québec et les amateurs d’automobile en profitent!

Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert s’est payé la traite au volant d’une Porsche 911 Targa 2021, qu’il a présentée à l’émission Salut Bonjour.

Véritable icône de l’automobile depuis près de 60 ans, la Porsche 911 n’a pas pris une ride.

Nettement plus imposante que par le passé, la génération actuelle de la 911 est aussi beaucoup plus puissante. La version de base, si on peut l’appeler ainsi, développe une cavalerie de 379 chevaux et peut passer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

Au-delà des performances, la Porsche 911 a toujours su charmer son auditoire par sa direction précise et par son look tout simplement sublime.

Bref, c’est le genre de véhicule qu’il faut absolument conduire au moins une fois dans sa vie! Pour connaitre les impressions d’Antoine Joubert, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!