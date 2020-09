Infiniti dévoile le QX60 Monograph, le futur stylistique de la marque

L’Infiniti QX60 est l’un de ces véhicules fossiles dans l’industrie.

La dernière refonte majeure de ce VUS de luxe date d’avant le changement d’appellation, à l’époque où on parlait encore du JX35.

Vieillissant, donc, cette version endimanchée du Nissan Pathfinder a besoin d’un bon coup de pouce, et il semblerait bien qu’Infiniti soit sérieuse dans cette démarche.

La marque de luxe de Nissan vient de dévoiler le QX60 Monograph, le concept de ce qui sera le prochain Infiniti QX60. Fait intéressant, les visiteurs du Salon de l’auto de Pékin pourront le voir en vrai au cours des prochaines semaines. Voilà qui devrait faire du bien après tous ces dévoilements virtuels!

Toujours trois rangées

Étant un concept, on ne sait pas vraiment quel type de motorisation animera ce VUS. Pourra-t-il bénéficier du fameux système e-Power du constructeur?

Ce que l’on sait, c’est qu’il serait, comme la génération actuelle, un VUS de luxe capable d’amener plus de six passagers dans un confort certain.

Photo: Marc-André Gauthier

Côté style, Infiniti a cherché à créer quelque chose d’imposant, sans tomber dans l’exagération et les formes inutilement agressives. Le résultat est plutôt plaisant à regarder, et le plus important, c’est qu’il ne ressemble à rien sur le marché.

On le sait, les ventes d’Infiniti ne sont pas au top, et dans une pareille situation, le plus important pour la marque est d’arriver à se démarquer d’une manière ou d’une autre.

Pour le reste, on sait que les prochains VUS de la marque pourraient s’inspirer de ce design. Voilà une bonne chose, dans la mesure où il conserve des éléments que l’on reconnait à Infiniti, comme la grille et la forme du capot, tout en se montrant résolument moderne. Une belle réussite.

Maintenant, espérons que les capacités techniques de la voiture suivent.