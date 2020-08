Infiniti QX60 : les impressions d’Antoine Joubert

Jonathan, un lecteur du Guide de l’auto, est un grand amateur des produits Nissan.

Peu impressionné par la présentation intérieure du Nissan Pathfinder, il a décidé de se tourner vers l’Infiniti QX60. Il nous a demandé nos impressions sur ce véhicule, alors les voilà!

« C’est carrément le même véhicule qu’un Pathfinder, souligne Antoine Joubert. Même motorisation, même châssis, mêmes éléments de suspension, etc. », résume-t-il. Cela dit, un look plus dynamique, une meilleure insonorisation et une garantie plus avantageuse viennent jouer en faveur du QX60.

Pour les commentaires complets d’Antoine Joubert, visionnez la vidéo ci-haut!

