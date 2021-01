Lexus RX ou Acura MDX?

Je souhaite remplacer mon Acura MDX 2012 par un Lexus RX 450h en raison de sa faible consommation d’essence et du confort, mais j’envisage aussi le nouveau Acura MDX 2022. J’achèterai le véhicule pour le conserver au moins huit ans et, vu mon âge, il pourrait même s’agir de mon dernier véhicule. La consommation d’essence est une priorité puisque je circule beaucoup en ville et puisque le marché du pétrole est instable, je préfère être prudent. Que me suggérez-vous?

Bonjour Léo,

Il est certain qu’en remplaçant votre MDX 2012 par l’un ou l’autre des deux véhicules que vous ciblez, vous réduirez considérablement votre consommation d’essence. Cela dit, attendez-vous à une moyenne combinée d’environ 11 L/100 km, et autour de 12,5 L/100 km en ville, en optant pour l’une ou l’autre des versions du MDX. En effet, Acura proposera deux choix mécaniques en 2022, soit une version mise à jour du V6 actuel ainsi qu’un nouveau V6 turbocompressé de 3,0 litres, celui-là même qui se retrouvera aussi sous le capot de la future TLX Type S.

De son côté, le Lexus consommera à peine 8 L/100 km en moyenne, et à peu près la même chose en conduite urbaine. Il est clair que ce produit affiche actuellement quelques rides et que la complexité de son système multimédia constitue un irritant, mais sa grande fiabilité et son excellente valeur de revente font de lui un achat on ne peut plus rationnel, et qui répond en tout point à vos critères.

Considérez également qu’en vous procurant le Lexus, vous évitez les possibles vices de conception de jeunesse du nouveau Acura MDX, tout en profitant d’une meilleure garantie de base. Ainsi, bien que l’Acura soit plus moderne et indéniablement plus sportif au chapitre de la conduite, le Lexus demeure dans votre situation un achat plus censé.

