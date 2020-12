Acura MDX 2022 : cinq choses à savoir

Face à une très féroce concurrence dans sa catégorie, l’Acura MDX était dû pour un rafraichissement. Acura prépare un coup de force pour son VUS intermédiaire, qui nous reviendra sous une nouvelle génération pour l’année-modèle 2022.

Le constructeur japonais propose une panoplie d’améliorations et de changements afin de distinguer son produit. Voici cinq choses à savoir sur l’Acura MDX 2022.

4e génération

Le manufacturier nippon n’a pas lésiné sur les innovations pour son VUS de luxe. Sur le plan esthétique, le devant est plus agressif que son prédécesseur, notamment grâce aux phares allongés. Par ailleurs, cette quatrième génération du MDX recevra une plate-forme plus rigide, une nouvelle configuration de la suspension et les dimensions de l’ensemble du véhicule seront supérieures, permettant un volume de chargement plus important de même qu’un espace accru pour les passagers.

Les rotors avant seront 2 mm plus épais et agrandis de 30 mm en diamètre, augmentant la capacité thermique de 18 %. Les jantes de série passeront de 18 à 19 pouces. Huit couleurs de carrosserie seront offertes, dont deux nouvelles, soit le violet fantôme nacré et le carbone liquide métallisé.

Photo: Acura

Rouage intégral amélioré

Tout comme la génération antérieure, ce MDX utilise le même moteur V6 de 3,5 litres atmosphérique de 290 chevaux et 267 lb-pi de couple. Il sera dorénavant jumelé à une boîte à dix rapports au lieu de neuf. Mais la grande nouveauté réside dans l’amélioration de son rouage intégral SH-AWD avec vectorisation du couple de quatrième génération.

En termes techniques, le système a une capacité de couple arrière 40 % supérieure et un couple avant-arrière 30 % plus rapide que la précédente itération. Pas moins de cinq modes de conduites seront offerts : Neige, Confort, Normal, Sport et Individuel.

Le MDX hybride ne fera pas de retour au sein de la gamme.

Des technologies intéressantes

Le MDX ne lésine pas du côté des technologies. De série, toute l’information pratique pour le conducteur sera fournie via un écran de 12,3 pouces qui fait office de tableau de bord. En termes d’infodivertissement, les utilisateurs auront droit à un écran tactile également de 12,3 pouces situé sur la console centrale. Ensuite, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, Amazon Alexa ainsi que la recharge sans fil compatible Qi et des ports USB-C/USB-A seront inclus.

Une chaîne sonore de 710 watts avec 16 haut-parleurs et le CabinTalk sont des fonctionnalités offertes en option. De plus, la nouvelle génération d’AcuraLink munie du Wi-Fi 4GLTE permet de faire des mises à jour par voies aériennes.

Naturellement, avec les tendances à l’autonomisation des véhicules, le MDX arrivera de série avec diverses assistances à la conduite, dont plusieurs ont été mises à jour ou revues, comme l’atténuation de sortie de route. D’autres technologies ont aussi été introduites telles que le système d’assistance dans les embouteillages (TJA), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), la détection des piétons et le système de surveillance de l’attention du conducteur.

Photo: Acura

Une version de performance

Oui, vous avez bien lu! Acura introduira vers la fin de l’été 2021 une version de performance du MDX, soit le Type S. Cette version emploiera le même moteur V6 de 3,0 litres turbocompressé retrouvé dans la TLX Type S. Par conséquent, la puissance augmente à 355 chevaux et le couple monte à 354 lb-pi. En outre, le véhicule sera muni de freins à quatre pistons Brembo.

La mouture se distinguera grâce à une série d’éléments esthétiques et fonctionnels :grille de calandre ouverte, pots d’échappement quadruple, garnitures noir lustré ainsi qu’une chaine sonore ELS STUDIO 3D de 25 haut-parleurs et d’une puissance de 1 000 watts.

Plus de détails seront annoncés au courant de l’été 2021, moment avoisinant la date de mise en vente.

Photo: Acura

Un prix en hausse

Il fallait s’y attendre, le prix de ce nouveau MDX sera supérieur à celle du modèle sortant. Cela dit, puisqu’il affiche un prix inférieur à ses concurrents allemands, le MDX demeure un produit au rapport qualité/prix fort intéressant.

Voici d’ailleurs la gamme de prix pour ce nouveau modèle :

MDX : 56 405 $

MDX avec ensemble technologique : 60 405 $

MDX A-SPEC : 63 405 $

MDX avec ensemble Platinum Élite : 67 405 $

Le MDX arrivera en concession vers la fin de l’été 2021 en tant que modèle 2022.