L’Acura MDX 2022 se dévoile en première mondiale

Fidèle au prototype dévoilé en octobre, le nouvel Acura MDX 2022 a été présenté au monde entier aujourd'hui, encore une fois de manière virtuelle. Repoussant les standards de luxe, de performance et de technologie chez les VUS de la marque, il arrivera sur le marché canadien dès février.

Bâti sur une nouvelle plateforme rigidifiée visant à en faire un véhicule plus sportif, le MDX de quatrième génération promet une expérience de conduite plus relevée et deviendra un réel porte-étendard de la marque, au dire du vice-président adjoint d’Acura Canada, Emile Korkor.

Même moteur, mais…

Sous le capot, on retrouve le même V6 de 3,5 litres produisant 290 chevaux et 267 livres-pied, mais diverses améliorations le rendent plus efficace, sans oublier qu’il est jumelé à une nouvelle boîte automatique à 10 rapports (anciennement, neuf).

La puissance est ensuite contrôlée par le très habile système de rouage intégral SH-AWD d’Acura, maintenant 30% plus rapide dans sa répartition du couple entre l’avant et l’arrière que dans le MDX sortant. Elle tient compte du mode de conduite sélectionné par l’entremise de la molette centrale : Neige, Confort, Normal, Sport ou Individuel. En moyenne, attendez-vous à une consommation d’essence de 10,8 L/100 km, selon la compagnie.

Une autre grande nouveauté du MDX 2022 est la suspension avec doubles leviers triangulaires à l’avant et à bras multiples à l’arrière qui présage une tenue de route solide. Elle est reliée de série à des roues de plus grand diamètre qu’avant (19 pouces au lieu de 18; 20 pouces en option), ces dernières cachant partiellement des freins plus puissants et étant chaussées de pneus développés spécifiquement pour le MDX afin de diminuer la résistance de roulement de 17%. Il y a aussi une nouvelle direction à assistance électrique contrôlée par courroie dont le rapport est variable selon la vitesse du véhicule.

Design plus sophistiqué

Sans être radicale, l’évolution stylistique de l’Acura MDX se traduit par une silhouette plus athlétique, et ce, même si le véhicule gagne 2,5 centimètres en largeur et 5,5 centimètres en longueur. C’est parce que sa hauteur est essentiellement identique (-0,8 cm), que son empattement augmente de sept centimètres et que le capot s’étire pour un look plus profilé. En passant, les lignes sont inspirées des rochers taillés par le vent dans le canyon Antelope, en Arizona.

Photo: Acura

Les phares à DEL ont été joliment modernisés, notamment avec des feux de jour en forme de chicane. Les feux arrière ne sont pas en reste, eux qui s’intègrent à un hayon plus arrondi renforçant l’impression de dynamisme.

Mentionnons aussi que huit couleurs de carrosserie figureront au menu, dont les nouvelles Violet obscur nacré (à l’instar de la berline TLX 2021) et Carbone liquide métallisé. Bleu ultime et Rouge performance sont toujours propres à la version A-Spec, qui arbore en plus des garnitures au fini noir lustré, des blocs optiques assombris et des jantes couleur Gris requin.

Photo: Acura

Entrer dans une nouvelle dimension

Alliant des matériaux raffinés comme des boiseries véritables, de l’aluminium brossé et du cuir Milano, le nouvel habitacle est inondé de lumière grâce à un toit panoramique inclus de série, sans parler de l’éclairage ambiant personnalisable. L’aménagement du poste de pilotage et des commandes ressemble à celui du RDX, avec un pavé tactile pour contrôler l’écran central, sauf que celui-ci mesure 12,3 pouces. Un autre écran de 12,3 pouces remplace les cadrans derrière le volant et un affichage tête haute de 10,5 pouces s’ajoute en version Elite.

Si vous n’aimez pas le système d’infodivertissement d’Acura (accompagné d’un modem 4G LTE permettant entre autres des mises à jour logicielles à distance), sachez que le nouveau MDX propose Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi que l’assistant Alexa d’Amazon. Un plateau de recharge sans fil pour téléphones compatibles est également inclus de série.

Photo: Acura

Des sièges sport de nouvelle génération offrant jusqu’à 16 réglages électriques attendent les occupants avant. Une belle innovation est le siège central polyvalent de la deuxième rangée. Laissé en place, il permet d’accueillir jusqu’à sept personnes en tout. Replié, il sert d’accoudoir aux deux passagers des places extérieures. Enfin, il est même possible de l’enlever (une première dans la catégorie) pour faciliter l’accès à la troisième rangée, où l’on trouve plus d’espace pour la tête (+1 cm) et pour les jambes (+6 cm) que dans le MDX actuel.

Le coffre gagne quant à lui une quarantaine de litres pour un total de 462, sans compter le rangement agrandi sous le plancher. Ce dernier peut s’abaisser pour accroître le volume à 513 litres et se retourner pour révéler un côté en plastique facile à nettoyer. Une fois tous les dossiers rabattus, on obtient jusqu’à 2 690 litres pour le chargement.

Photo: Acura

Amateur de musique? Trois systèmes audio sont proposés, le summum étant une chaîne ELS STUDIO 3D à 16 haut-parleurs de 710 watts. Puis, comme dans la fourgonnette Honda Odyssey, un système appelé CabinTalk est disponible pour faciliter la conversation entre le conducteur et les passagers arrière par le biais des haut-parleurs.

Par ailleurs, l’arsenal de dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite a été bonifié, notamment avec l’ajout d’un assistant dans les bouchons de circulation, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de la détection des piétons et d’un système de surveillance du niveau d’attention du conducteur.

MDX Type S

Comme elle l’a fait avec la TLX, Acura ajoute une version haute performance Type S au MDX 2022. En vente à partir de l’été prochain, celle-ci affiche naturellement un style plus racé (le modèle en jaune sur les images) avec des roues de 21 pouces, une calandre distinctive et un échappement quadruple.

Photo: Acura

Ce MDX Type S exploitera un V6 turbocompressé de 3,0 litres qui génère 355 chevaux et 354 livres-pied de couple. Afin de refroidir ses ardeurs, le conducteur pourra compter sur des freins Brembo avec étriers à quatre pistons à l’avant.

L’habitacle sera encore plus invitant avec des sièges avant comprenant une fonction de massage à neuf modes, un revêtement exclusif et la plus puissante chaîne sonore jamais offerte par Acura – 1 000 watts répartis sur 25 haut-parleurs.

Continuez à suivre Le Guide de l’auto pour plus de détails sur cette version et sur les prix de l’Acura MDX 2022.