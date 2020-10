Acura dévoile le prototype de son nouveau MDX

Acura dévoile aujourd’hui un prototype plutôt abouti de ce que sera le prochain MDX de quatrième génération.

Par abouti, on entend ici qu’il s’agit d’un prototype qui semble essentiellement prêt à la commercialisation. Voici donc de quoi aura l’air le nouveau Acura MDX.

Style similaire, habitacle revu

Quand on prend le temps d’observer ce nouveau MDX, au premier regard, il ressemble beaucoup à l’ancien. Cela dit, quand on prête attention, on constate qu’à peu près tous les éléments stylistiques ont été modifiés. On devine le MDX de prochaine génération comme étant plus sportif, plus angulaire et plus agressif.

Dans l’habitacle, la mise à jour ne fera certainement pas de tort. Le MDX d’ancienne génération ne faisait pas assez « premium », surtout si on le comparait à la concurrence allemande comme le BMW X5, le Mercedes-Benz GLE ou le Audi Q7. Maintenant, il a le même gros écran que dans l’Acura RDX. Sous toute vraisemblance, il aura aussi le même système d’infodivertissement, dont les contrôles ont fait pas mal parler d’eux par le passé, étant peu intuitifs.

Un MDX Type S au menu

Acura souhaite faire du MDX, son meilleur vendeur, un véhicule sans compromis. Ainsi, la suspension avant a été complètement redessinée. Elle offre désormais une conception à double triangulation, comme ce que l’on retrouve sur une berline sportive.

Le MDX sera propulsée par le V6 Acura de 3,5 litres, que l’on connaît déjà bien. Acura n’a pas encore révélé de chiffres quant à ses performances, mais on peut s’attendre à un peu plus de 300 chevaux.

Belle petite surprise, il y aura une version Type S du MDX. Sous le capot de cette version sportive, on aura droit au même V6 de 3,0 litres turbocompressé que dans la TLX Type S, développant 355 chevaux et 354 livres-pied de couple. Ce ne sera vraiment pas assez pour rivaliser avec un Mercedes-AMG GLC 63, et encore moins avec un GLE 63, mais bon, la clientèle d’Acura n’est pas la même que celle qui se jette sur ces VUS allemands surpuissants.

Pour l’instant, il n’y a pas de version écologique annoncée. On se rappelle que la génération actuelle du MDX proposait une variante hybride, mais celle-ci a été abandonnée l’année dernière.

La version de production de l’Acura MDX de nouvelle génération est attendue pour le début de l’année 2021. La version Type S arrivera plus tard au courant de l’été.

