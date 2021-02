Lexus IS 500 2022 : le V8 de 5,0 L est de retour

Pour 2022, Lexus bonifie la gamme de sa berline compacte IS en ajoutant à son catalogue une version propulsée par un moteur V8 de 5,0 L.

S’inspirant directement de l’IS F de la fin des années 2000, elle portera, cette fois, l’appellation IS 500 F Sport Performance. Elle devient, soit dit en passant, le premier modèle de la gamme F Sport Performance.

472 chevaux

Développant 472 chevaux et 395 livres-pied, cette Lexus IS peut franchir le 0-100 km/h en 4,6 secondes. Certes, la masse de cette imposante cylindrée atmosphérique dépasse celle du V6 de 3,5 L qui anime la IS 350. En revanche, grâce à une optimisation du tout, le poids total affiché sur la balance n’excède que de 5 kilogrammes comparativement à la version à six cylindres.

Photo: Lexus

En ce qui a trait à la transmission, il s’agit d’une boîte automatique à huit rapports, la même qui équipe la IS 300 à roues motrices arrière.

Soulignons que cette nouvelle version à vocation sportive de la IS est munie de série de l’ensemble Maniabilité dynamique. Ce groupe comprend une suspension variable adaptative et un différentiel à glissement limité Torsen.

À l’avant, on a droit à des disques en aluminium de 14 pouces et à l’arrière, à des disques de 12,7 pouces.

Photo: Lexus

Esthétiquement différente

À l'instar des futurs modèles qui s’ajouteront à la gamme F Sport Performance, les flancs de la nouvelle IS 500 arboreront un emblème noir. L’idée est de se distinguer des modèles F « réguliers ». On retrouve ce même emblème sur le volant de même que sur les plaques de seuil de porte.

Afin de laisser suffisamment de place à cette impressionnante mécanique, le capot a été élevé de 5 centimètres. On a également allongé le pare-chocs et les ailes. La Lexus IS 500 se distingue également par des jantes Enkei de 19 pouces à dix rayons et une ceinture de fenestration chrome foncé.

Photo: Lexus

À l’arrière, on note la présence des quatre embouts du système d’échappement. Chez Lexus, on nous indique d’ailleurs que leur sonorité est féroce et qu’elle est notamment inspirée de la RC F. Sur le coffre, on retrouve aussi un becquet noir.

Sur le plan de la sécurité, la IS 500 est dotée du groupe Lexus+ 2.5 qui comprend notamment le système de précollision, le régulateur de vitesse dynamique et l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction.

Photo: Lexus

Pour l’heure, l’échelle de prix de cette nouvelle variante de la Lexus IS demeure inconnue. Tout comme la palette de couleurs extérieures et intérieures, elle devrait être divulguée à l’approche du lancement du modèle. L'arrivée de la IS 500 F Sport Performance 2022 chez les concessionnaires est prévue pour l’automne prochain.

