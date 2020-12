Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Lexus ES/Toyota Avalon

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

La catégorie des grandes berlines, devenue famélique, nous a obligés à intégrer des véhicules très différents. En effet, il peut sembler étrange de comparer une Nissan Maxima, une Chrysler 300, une Volkswagen Arteon et une Kia Stinger dans la même catégorie. Et pourtant!

Après de longues délibérations, nous avons finalement décidé de placer deux voitures à la première place : le Lexus ES et la Toyota Avalon. Pourquoi ne pas ranger la Lexus dans les berlines de luxe? Parce que son prix de vente, sensiblement inférieur à celui des autos allemandes, lui permet d’affronter des modèles moins chers. Et avec succès puisqu’elle monte sur la première marche du podium. Disponible avec la traction intégrale, ou avec une motorisation hybride, la ES peut aussi recevoir un V6 de 3,5 litres plus traditionnel.

Du côté de l’Avalon, on retrouve également un modèle à rouage intégral, à condition d’opter pour le moteur à 4 cylindres. Comme pour la Lexus ES, le V6 ne peut pas entraîner les quatre roues.

Que ce soit la Toyota ou la Lexus, leur très bon rendement d’ensemble et leur fiabilité éprouvée jouent en leur faveur face à une concurrence dont la durabilité est plus incertaine.

Derrière ces deux valeurs sûres du marché, on retrouve un modèle plus dynamique aux lignes résolument sportives : la Volkswagen Arteon. Motorisée par un 4 cylindres turbocompressé de 2 litres, l’auto reçoit la traction intégrale de série ainsi qu’un bon niveau d’équipement considérant le prix payé.

C’est finalement la Kia Stinger qu’on retrouve à la troisième place. Modèle à tendance sportive du constructeur coréen, elle a créé une rupture avec les berlines précédentes. Performante, bien équipée et agréable à conduire, la Stinger se place logiquement parmi les meilleures véhicules de la catégorie.

