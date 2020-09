Kia Sorento 2021 : l'hybride arrivera plus tard

C’est de manière virtuelle que Kia a dévoilé le Sorento 2021 destiné au marché nord-américain.

Bâti sur la plateforme N3, son empattement est plus long de 35 millimètres et sa masse totale est plus rigide de 3,1% par rapport au modèle actuel. Pour la première fois, le Sorento pourra être livré avec des sièges capitaines à la deuxième rangée.

Comme c’était le cas pour 2020, celui qui se positionne entre le Sportage et le Telluride sera livré de série avec le rouage intégral.

En matière de design, on retrouve un véhicule à l’allure plus musclée, avec une calandre plus étirée et des feux plus imposants à l’arrière. À bord, le Sorento 2021 pourra être livré avec un écran de 12,3 pouces en guise de tableau de bord, alors que l’écran tactile intégrant le système d’infodivertissement pourra passer de 8 à 10,25 pouces selon la version choisie.

Le Sorento 2021 intégrera également une bonne dose de technologies d’aide à la conduite, de même que des services connectés via l’application UVO du constructeur.

Il faudra patienter pour l'hybride

Rappelons-nous que cette nouvelle génération du VUS coréen avait été présentée en primeur mondiale l’hiver dernier. L'annonce d'une version hybride avait alors largement retenu l'attention. Nous venons d'apprendre que cette version combinera un moteur turbocompressé de 1,6 L à une motorisation électrique de 44 kW. Le tout dévelopera une puissance de 227 chevaux.

Kia a également annoncé qu'une version hybride rechargeable sera commercialisée chez nous. À son bloc turbocompressé de 1,6 L sera jumelé à un moteur de 66,9 kW. L'autonomie en mode tout électrique est estimée à 48 kilomètres.

Il est prévu que les Sorento hybride et hybride rechargeable voient le jour à la fin de l'année prochaine. Ils seront tous les deux dotés du rouage intégral.

De série, le Kia Sorento de quatrième génération sera donc animé par un moteur à quatre cylindres de 2,5 L. Il déploie une puissance de 191 chevaux et un couple de 182 livres-pieds. Il opère conjointement avec une boîte automatique à huit rapports. Le manufacturier annonce une consommation de 9,7 L/100 km.

En option est offert un moteur à quatre cylindres de 2,5 L également. En revanche, celui-ci est bonifié par la turbocompression, ce qui fait passer sa puissance à 281 chevaux et son couple à 311 livres-pied. Également étagée sur huit rapports, la transmission faisant équipe avec ce moteur compte deux embrayages. Quant à la cote de consommation de cette motorisation optionnelle, elle s’élève à 9,9 L/100 km en conduite combinée. Notons que lorsqu’équipé de cette motorisation, le Sorento 2021 pourra remorquer jusqu’à 3500 livres.

Photo: Kia

X-Line

Le Sorento 2021 sera décliné en LX+, LX Premium, X-Line, EX, EX+ et SX.

Nouvelle au catalogue, la version X-Line sera caractérisée par une hauteur de conduite accrue, des jantes gris foncé de 20 pouces, une galerie de toit pontée et des éléments extérieurs distinctifs.

Pour l’heure, l’échelle de prix du Kia Sorento 2021 demeure inconnue. On nous a tout de même mentionné qu’elle serait divulguée d’ici son arrivée sur le marché, soit en fin d’année 2020.

En vidéo: notre essai souvenir du Kia Sorento 2014