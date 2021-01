Quoi penser du Kia Sorento 2021?

Kia Sorento 2021 : l'hybride arrivera plus tard

C’est de manière virtuelle que Kia a dévoilé le Sorento 2021 destiné au marché nord-américain. Bâti sur la plateforme N3, son empattement est plus long de 35 millimètres et sa masse totale est plus rigide de 3,1% par rapport au modèle actuel. Pour la première fois, le Sorento pourra être …