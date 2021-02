En vidéo : Antoine Joubert présente le Kia Sorento 2021

Entièrement renouvelé pour l’année-modèle 2021, le Kia Sorento démontre habilement tout le chemin parcouru par Kia au cours des dernières années.

Proposant toujours un habitacle polyvalent pouvant accueillir jusqu’à sept occupants, le Kia Sorento 2021 présente désormais un design nettement plus dynamique qu’auparavant. Kia fait également place à une nouvelle variante X-Line qui intègre quelques éléments esthétiques qui le différencient du reste de la gamme.

L’habitacle est également agréablement revampé, intégrant désormais toutes les technologies de l’heure de même qu’un écran tactile de 10,25 pouces.

Photo: Antoine Joubert

Sous le capot, le plus important changement est sans l’ombre d’un doute l’abandon du moteur V6 optionnel, que l’on remplace par un moteur à quatre cylindres turbocompressé à la fois plus puissant et plus économe en carburant.

Il faut toutefois faire un compromis sur la capacité de remorquage, limitée à 3500 livres, alors que l’ancien Sorento équipé du V6 pouvait remorquer jusqu’à 5000 livres. Chez Kia, on explique que les consommateurs qui souhaitent remorquer de lourdes charges peuvent désormais se tourner vers le Telluride, qui n’existait pas lors du lancement de l’ancienne génération du Sorento.

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a présenté le Kia Sorento 2021 et a livré ses impressions de conduite.

