Honda Pilot d'occasion ou Kia Sorento neuf?

J’ai une question à 40 000 $ pour vous. Je suis l'heureux papa de 3 enfants et propriétaire d’un Nissan Rogue 2018 que je déteste. Étant donné qu’il n’a pas de troisième rangée, mes enfants sont côte à côte sur la banquette arrière. En 2018, à l’achat du véhicule, il n’y avait pas de souci, car ils étaient en bas âge. Depuis, ils ont grandi et aucun des trois ne veut prendre place au centre étant donné que ce n’est pas confortable.

Je suis donc à la recherche d’un véhicule qui pourrait le remplacer et qui conviendrait davantage à mes besoins familiaux actuels. J’ai un budget d’environ 40 000 $. J’hésite entre un Honda Pilot 2019 qui aurait plus ou moins 50 000 kilomètres et un Kia Sorento neuf. Celui-ci me plaît, mais la fiabilité m’inquiète puisqu’il s’agit d’un modèle de nouvelle génération. Que me conseillez-vous?

Bonjour Dany,

Voilà un dilemme intéressant. On vous comprend de vouloir offrir un espace confortable et sécuritaire à vos trois enfants durant vos trajets en famille.

D’emblée, il faut savoir que le Kia Sorento propose un format plus compact que le Honda Pilot. Ce dernier pourrait davantage être comparé au Telluride chez Kia. En revanche, comme le Sorento dispose d’une troisième rangée, on comprend que vous le considériez. Plus tôt cette année, nous avons mis à l’essai le Sorento de nouvelle génération. De par son format plus compact, le Sorento offre moins d’espace et de confort à la troisième rangée que le Honda Pilot, le Kia Telluride ou encore le Volkswagen Atlas, pour ne nommer que ceux-ci.

Au fil des kilomètres parcourus avec le Sorento cet hiver, nous avons réalisé que nous préférions la mécanique optionnelle de la génération précédente, soit le V6 de 3,3 L, plutôt que la mécanique optionnelle actuelle qu’est le quatre cylindres turbocompressé de 2,5 L. Le rendement de cette plus petite cylindrée ne nous a pas plu. Avant de se prononcer sur sa fiabilité, il faudra laisser vieillir quelque peu cette mécanique. Nous avons également certaines réserves étant donné que Kia a connu certaines difficultés ces dernières années à ce chapitre.

En ce qui concerne le Pilot, il faut savoir que le modèle actuel tire à sa fin. Nous attendons le dévoilement de la nouvelle génération incessamment. Cela étant, ce qu’il nous propose continue d’être intéressant. Non seulement son moteur V6 de 3,5 L est performant, mais son rendement est des plus intéressant. Sa formule est éprouvée et nous ne sommes pas inquiets concernant sa durabilité dans les années à venir.

En famille, il sera également important d’évaluer votre gestion du risque et de prévoir les années d’utilisation du véhicule. Chez Honda, la garantie de base est de trois ans ou 60 000 kilomètres. Il faut donc anticiper que cette garantie prendra fin au cours de la prochaine année. À moins d’opter pour une garantie prolongée – que nous ne recommandons pas forcément -, votre protection est limitée. Une fois de plus, nous réitérons notre confiance dans la fiabilité du Honda Pilot. À l’inverse, en optant pour un Kia Sorento neuf, vous profiterez d’une garantie qui couvrira le véhicule pendant cinq ans ou 100 000 kilomètres.

