Kia dévoile les prix du Sorento 2021

Kia a confirmé la gamme de prix de la nouvelle génération du Sorento qui arrivera chez les concessionnaires en décembre.

Le Sorento de base LX+ débutera avec un prix de 33 995 $, alors que sa version la plus huppée SX optera plutôt pour un coût de 47 495 $. La nouvelle version X-Line aura, quant à elle, un coût de 39 495 $.

La gamme comprend six variantes:

LX+

LX Premium

X-Line

EX

EX+

SX

Redessiné pour 2021, le Sorento utilise la signature stylistique de Kia intitulée « Pureté dynamique ». Ainsi, la quatrième génération du VUS intègre la grille de calandre « museau du tigre », plus agressive que celle de son prédécesseur. Les phares de jour et les feux arrière sont au DEL. Par ailleurs, le VUS aura le choix de jantes allant de 17 à 20 pouces. La version X-Line aura, quant à elle, une signature stylistique propre, en passant notamment par des jantes en alliage gris foncé de 20 pouces et une galerie de toit pontée.

Bâti sur la nouvelle plateforme N3, le constructeur affirme que le Sorento est plus léger de 3,1 % et plus rigide de 4 %. De plus, l’empattement est accru de 35 mm, ce qui permet d’avoir plus d’espace pour les passagers par rapport à l’ancienne génération.

En termes de groupe motopropulseur, Kia offre deux nouveaux moteurs à son catalogue. Tous deux des quatre cylindres, le premier développera une puissance de 191 chevaux et de 182 lb-pi de couple. Quant au deuxième moteur, il sera turbocompressé et la puissance augmentera à 281 chevaux et le couple aussi à 311 lb-pi.

Photo: Kia

Toutes les versions, en passant par le modèle d’entrée de gamme LX+ au plus huppé SX, seront livrées de série avec le rouage intégral et avec une boite automatique à huit rapports. Par ailleurs, la capacité de remorquage est de 3500 lb (1588 kg).

En matière de sécurité, le VUS sera servi avec une multitude d’assistances à la conduite de série telles que l’alerte de collision frontale, l’assistance d’évitement de collision frontale, l’assistance d’évitement de collision frontale avec un piéton, l’alerte de perte d’attention du conducteur et l’assistance de suivi de voie. Plusieurs autres seront offertes en option, comme l’assistance d’évitement de collision.

Photo: Kia

Parmi les technologies disponibles, le Sorento arrivera de série avec un écran tactile de huit pouces pour le système d’infodivertissement. Un écran de 10,25 pouces est livrable en option. En fonction de la version choisie, jusqu’à huit personnes pourront se connecter via des ports USB.

D’autres commodités seront disponibles comme le tableau de bord complètement numérique de 12,3 pouces ou encore quatre caméras situées autour du véhicule qui permettront de donner une vue à 360°.

Le Kia Sorento 2021 peut désormais être précommandé dès maintenant en communiquant avec un concessionnaire de la marque.