Kia Sorento PHEV 2022 : voici tous les détails

Déjà offert avec deux motorisations à essence, le Kia Sorento de nouvelle génération ajoute des versions hybride et hybride rechargeable à sa gamme. La seconde, qui fait ses débuts officiels au Salon du véhicule électrique de Montréal cette fin de semaine, arrive sur le marché canadien en premier.

Que vous réserve ce véhicule? Voici tous les détails.

Disponible dès maintenant chez les concessionnaires, le Kia Sorento hybride rechargeable 2022 propose trois niveaux d’équipement :

EX PHEV - PDSF de 44 995 $

EX+ PHEV - PDSF de 50 595 $

SX PHEV - PDSF de 54 995 $

Photo: Kia

Dans tous les cas, le rouage intégral est inclus. Jumelé à une transmission à commande électronique avec sélecteur de mode de conduite, le véhicule combine un moteur turbocompressé de 1,6 litre avec un moteur électrique de 66,9 kilowatts alimenté par une batterie au lithium-ion polymère. En plus de fournir une puissance de 261 chevaux et un couple de 258 livres-pied, il procure une autonomie pouvant atteindre 51 kilomètres en mode électrique.

Esthétiquement, le Sorento hybride rechargeable se démarque avec de nouveaux designs de jantes de 19 pouces et le port de recharge sur l’aile arrière droite. Un toit panoramique s’ajoute sur les versions haut de gamme.

Photo: Kia

À l’intérieur, où l’on retrouve sept places dont deux sièges capitaine à la rangée médiane, deux nouvelles couleurs sont disponibles en option, soit cuir bleu marin ou cuir gris clair (version SX uniquement), tout comme un éclairage d’ambiance. L’écran multimédia avec Apple CarPlay et Android Auto mesure 8 ou 10,25 pouces selon la version et on peut y voir plusieurs infos concernant la batterie et la recharge. Par contre, seulement la SX reçoit une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un affichage tête haute.

L’éventail de systèmes de sécurité avancés comprend des assistances d’évitement de collision frontale avec détection des piétons, de maintien dans la voie, de surveillance des angles morts et d’évitement de collision arrière (transversale ou pendant une manœuvre de stationnement). D’autres aides comme une alerte de sortie sécuritaire, un régulateur de vitesse intelligent guidé par GPS et la conduite assistée sur autoroute sont également disponibles.

Photo: Kia

Quant au Sorento hybride, il sera en vente plus tard à l’automne et son prix sera annoncé juste avant. Dans son cas, on parle d’une puissance de 227 chevaux, d’un couple de 258 livres-pied et d’une consommation de carburant estimée à 6,4 L/100 km en ville et 7,0 L/100km sur l’autoroute.

