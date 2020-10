Kia Sorento 2021 : cinq choses à savoir

Dans un segment aussi agressif et répandu que celui des VUS intermédiaires, il devient important pour un constructeur d’offrir un produit qui se démarque des autres.

En ce sens, Kia a amené une série de modifications et améliorations à son populaire Sorento, qui nous revient sous une toute nouvelle génération pour l’année-modèle 2021.

Voici cinq choses à savoir sur le Kia Sorento 2021.

Redessiné

Le nouveau design du Sorento incorpore la signature stylistique de Kia intitulée « Pureté dynamique ». Ainsi, la quatrième génération du VUS intègre la grille de calandre « museau du tigre », plus agressive que son prédécesseur.

Les formes insèrent des lignes rectangulaires, poursuivant l’apparence du VUS intermédiaire Telluride, aussi grâce aux feux verticaux. Les phares sont carrés et horizontaux, perpétuant le style incisif de la calandre, tout en accentuant un côté sportif.

En parlant de sportivité, il sera possible d’opter pour des jantes allant jusqu’à 20 pouces.

Nouveau groupe motopropulseur

Le Sorento 2021 propose deux nouveaux moulins à son catalogue, ainsi que de nouvelles transmissions. D’abord, le VUS arrivera de série avec un moteur à quatre cylindres GDI de 2,5 litres développant 191 chevaux et 182 lb-pi de couple. Cette mouture sera jumelée à une transmission automatique à huit rapports.

Le deuxième moteur sera aussi un quatre cylindres GDI de 2,5 litres, mais turbocompressé. Par conséquent, ce dernier génèrera une cavalerie de 281 chevaux et un couple de 311 lb-pi. Il sera appareillé à une boite à double embrayage de huit rapports. La capacité de remorquage est de 3 500 livres (1 588 kg).

Toutes les versions, en passant par le modèle d’entrée de gamme LX+ au plus huppé SX, arriveront de série avec le rouage intégral.

Photo: Kia

Plateforme de 3e génération

Bâti sur un tout nouveau châssis intitulé N3, Kia affirme que la plateforme du Sorento 2021 est plus légère et rigide que son prédécesseur. En effet, sa résistance moyenne à la torsion est accrue de 4% et son poids est réduit de 3,1%.

De plus, elle permettrait notamment une dynamique de conduite améliorée tout en offrant une diminution de 5,6% du bruit.

Notons également que l’empattement est supérieur de 35 mm. Toutes les versions arriveront désormais avec une troisième banquette, ce qui représentait une option avec le Sorento de génération sortante.

Photo: Kia

Plusieurs assistances à la conduite offertes

De plus en plus démocratisées, les technologies d’aide à la conduite se multiplient dans les véhicules. Le Sorento 2021 ne fait pas exception, puisqu’il inclut de série :

l’alerte de collision frontal

l’assistance d’évitement de collision frontale

l’assistance d’évitement de collision frontale avec un piéton

l’alerte de perte d’attention du conducteur

l’assistance de suivi de voie

D’autres technologies seront offertes en option, telles que l’assistance de conduite sur autoroute, l’assistance d’évitement de collision pendant le stationnement ou encore l’assistance d’évitement de collision frontale dans les carrefours, pour n’en nommer que trois.

Une multitude d’écrans

Parmi les technologies disponibles, le Sorento arrivera de série avec un écran tactile de huit pouces. Il sera possible d’opter pour un écran de 10,25 pouces. Dépendamment de la version, le système propose aussi jusqu’à huit ports USB.

Photo: Kia

Par ailleurs, un tableau de bord complètement numérique de 12,3 pouces est offert en option. Finalement, quatre caméras situées autour du véhicule permettront de donner une vue à 360° qui sera également proposée en option.

Le Kia Sorento 2021 sera disponible à la vente en fin d’année et son prix sera annoncé à l’approche de la date de lancement.