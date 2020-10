Kia Sorento 2021: une capacité de remorquage à la baisse?

Je possède un Kia Sorento 2016 et ma location arrive à échéance bientôt. J’ai vu circuler les photos du modèle de nouvelle génération et je le trouve très réussi. En revanche, j’aimerais en savoir plus en ce qui a trait à la capacité de remorquage. Mon Sorento à moteur V6 peut remorquer jusqu’à 5000 livres et c’est pour cette raison que je l’avais choisi.

Bonjour Sylvain,

En effet, la capacité de remorquage du Kia Sorento de troisième génération était l’une de ses forces face à la concurrence. Équipé du moteur V6 de 3,3 litres et du rouage intégral, il pouvait remorquer jusqu’à 5000 livres.

Lors du dévoilement nord-américain du Sorento de nouvelle génération, le manufacturier nous a annoncé que le moteur V6 ne figurerait plus au catalogue. Ce faisant, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L vient en quelque sorte le remplacer. Notons que la capacité de remorquage du nouveau Sorento muni de ce moteur ne sera que de 3500 livres.

Il s’agit d’une nette baisse.

Il est également important de souligner que si on opte pour le moteur à quatre cylindres atmosphérique ou encore pour les motorisations hybride ou hybride rechargeable, il faudra négocier avec une capacité de remorquage de 2000 livres.

Chez Kia, on nous mentionne que l’arrivée du Telluride au sein de la gamme a légèrement forcé un remaniement. Autrement dit, alors que le Sorento était le véhicule le plus costaud du catalogue, on s’efforçait de le rendre pratique pour les consommateurs désirant remorquer. Or, la donne a changé depuis. Rappelons que d’après les données fournies par le manufacturier, le Kia Telluride peut, quant à lui, remorquer jusqu’à 5000 livres.

