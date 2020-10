Kia Forte5 GT : un secret trop bien gardé

Parmi les nombreuses berlines compactes offertes au pays, la Kia Forte peine à se tailler une place derrière les vedettes que sont la Honda Civic, la Toyota Corolla et la Hyundai Elantra.

Pourtant, la Forte possède plusieurs qualités qui gagnent à être connues. Certains ne savent même pas qu’il existe une variante à hayon du modèle, la Forte5, qui présente des petits airs européens difficiles à ignorer.

Nous avons mis la Kia Forte5 GT 2020 à l’essai et voici ce que nous en avons pensé.

Exclusivité canadienne

Précisons d’entrée de jeu que la Kia Forte5 est vendue au Canada, mais pas aux États-Unis, où seule la Forte à quatre portes est disponible. Un bel effort de Kia de s’adapter aux préférences des Canadiens (et surtout des Québécois), plus friands de ce genre de véhicules.

La Kia Forte5 affiche une allure résolument européenne, surtout à l’arrière. Le rendu est intéressant et il se distingue nettement de ses rivales. Pour un prix plancher de 24 005 $, vous avez droit à un véhicule qui semble plus haut de gamme.

Jolie, la Forte5 est également très pratique, avec un coffre volumineux capable d’accueillir jusqu’à 741 litres, ce qui est supérieur à celui des Corolla Hatchback (503 L), Mazda3 Sport (569 L) et Civic à hayon (727 L). C’est même assez pour faire rougir certains propriétaires de petits véhicules soi-disant utilitaires!

Photo: Frédéric Mercier

À l’intérieur, la Forte5 propose un habitacle très sobre, mais fonctionnel. L’ergonomie est bien pensée et le système d’infodivertissement est extrêmement convivial. À ce chapitre, Kia continue de dominer la majorité des autres marques de l’industrie.

L’espace pour les jambes est amplement suffisant à l’avant comme à l’arrière. Même chose pour la visibilité, que l’on peut difficilement critiquer. On aurait bien aimé une lunette un peu plus grande sur le hayon, mais c’est le prix à payer pour un design aussi chic!

Photo: Frédéric Mercier

La version GT pour un peu plus de plaisir

De série, la Kia Forte5 est animée par un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres tout ce qu’il y a de plus ordinaire, avec une puissance de 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied.

Il est également possible d’opter pour la version GT, et c’est justement celle-là que nous avons mise à l’essai. Ici, le moteur de base laisse sa place à un bloc de 1,6 litre turbocompressé faisant passer la puissance à 201 chevaux et le couple à 195 livres-pied. Soudainement, on se retrouve au volant d’un véhicule dont les performances peuvent être comparées à celles d’une Volkswagen Golf GTI!

Photo: Frédéric Mercier

Cependant, ne vous emballez pas trop vite. Les accélérations à bord de la Forte5 GT sont certes appréciables, mais le comportement routier n’a rien de celui d’une GTI. La suspension est plus mollasse et la direction moins précise, ce qui en fait un véhicule davantage confortable que réellement sportif.

On peut néanmoins faire passer le véhicule en mode Sport, où la sonorité du moteur change soudainement. Ça en devient presque caricatural, comme si Kia essayait un peu trop de nous convaincre que l’on se retrouve à bord d’une petite bombe. Ce qui n’est pas vraiment le cas, au final.

Mentionnons le joli boulot de la boîte automatique à double embrayage, dont les sept rapports sont bien étagés. Les changements de vitesse sont effectués rapidement et sans à-coups. Bonne nouvelle, une boîte manuelle s’ajoutera à l’offre de la Forte5 GT pour l’année-modèle 2021. Absente au catalogue de 2020, cette transmission permettra de convaincre certains acheteurs amoureux de la conduite à trois pédales. On ne s’en plaindra certainement pas.

Soulignons que la Forte5 « de base » est pour sa part équipée d’une transmission à variation continue.

Pour ce qui est de la consommation de carburant, la Forte5 ordinaire affiche une cote combinée ville/route de 7,1 L/100 km, alors que la GT fait passer la cote à 8,0 L/100 km. La boîte manuelle de la Forte5 GT 2021 fait bondir la cote à 8,8 L/100 km.

Photo: Frédéric Mercier

Jasons finances

En optant pour la Forte5 de base, Kia vous en donne pas mal pour votre argent. Le véhicule est livré de série avec un équipement plutôt complet qui comprend notamment le volant et les sièges avant chauffants, une recharge sans fil pour votre téléphone cellulaire, des technologies d’aide à la conduite et une compatibilité à Android Auto et Apple CarPlay.

La GT, pour sa part, est offerte à partir de 29 155 $ et vient, elle aussi, avec un équipement de série alléchant. On peut en ajouter une couche en optant pour la GT Limitée avec un groupe d’options bonifié incluant des sièges arrière chauffants, un régulateur de vitesse intelligent et un écran tactile de 8 pouces.

Si le prix du véhicule est assez attirant, il faut savoir que la Forte5 (et les Kia en général) souffre d’une très faible valeur de revente. C’est donc un pensez-y-bien si vous êtes du genre à changer de véhicules tous les trois ans, car vous aurez entre les mains une voiture dont la valeur aura fortement dépéri. Pour cette raison, Kia a de la difficulté à offrir ses véhicules à bon prix pour la location, puisque les concessionnaires savent que la valeur résiduelle sera faible.

Bref, si vous achetez une Kia Forte5, vaut mieux la conserver longtemps. Il s’agit ainsi d’une alternative attrayante à des bolides au comportement sportif comme la Golf GTI ou la Honda Civic SI.

Soulignons en terminant la garantie de base intéressante de 5 ans et 100 000 kilomètres des produits Kia. De quoi rassurer les acheteurs qui craignent encore la fiabilité des bagnoles coréennes.

