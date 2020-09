Près de 650 000 Hyundai et Kia rappelés pour un risque d’incendie

Kia Sorento 2015: Un an plus tard...

L’an dernier, Kia a fortement modifié son Sorento, et ce, à bien des niveaux. Cela a permis au constructeur coréen de moderniser son plus gros VUS et de le rendre plus compétitif. Ce faisant, le petit cousin du Hyundai Santa Fe continue lui aussi de raffiner sa gamme de produits …