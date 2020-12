Hyundai explique pourquoi le Santa Fe se limite à 5 places

Les Hyundai Palisade et Kia Telluride auront-ils bientôt un grand frère?

On peut dire que Hyundai et Kia ont visé juste en lançant les tout nouveaux Palisade et Telluride . Ces deux VUS intermédiaires à trois rangées ont très bonne presse et les ventes sont au rendez-vous en Amérique du Nord. Considérant l’appétit des consommateurs pour les gros utilitaires et le …