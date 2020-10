Hyundai Santa Fe 2021 : deux versions hybrides pour l’Amérique

Dévoilé le printemps dernier, le Hyundai Santa Fe 2021 arrivera sur le marché canadien d’ici la fin de l’année avec d’importants changements. On vous a déjà parlé du design rafraîchi et de la nouvelle plateforme; maintenant, c’est tout le reste qui se précise.

Ce qui retient l’attention, évidemment, c’est l’ajout d’une motorisation hybride – une première pour un VUS de Hyundai.

Le Santa Fe 2021 pourra être équipé d’un nouveau moteur Smartstream turbocompressé de 1,6 litre jumelé à un moteur électrique avec batterie au lithium-ion-polymère de 1,5 kWh et à une boîte automatique à six rapports spécialement programmée. La puissance totale du système s’élève à 225 chevaux et est répartie activement entre les quatre roues via le système de rouage intégral HTRAC comprenant des modes Normal, Sport et Intelligent.

Photo: Hyundai

Les consommateurs devront être un peu plus patients, car ce Sante Fe hybride arrivera sur le marché au début de 2021. Il sera suivi plus tard dans l’année d’une version hybride rechargeable dont les spécifications pour le marché nord-américain restent à confirmer.

Les autres moteurs disponibles sont nouveaux également. On parle de quatre cylindres de 2,5 litres à injection directe, l’un atmosphérique développant 191 chevaux et 182 livres-pied de couple et l’autre turbocompressé produisant 277 chevaux ainsi que 311 livres-pied de couple. Les deux font équipe avec une boîte automatique à huit rapports et leur consommation d’essence est réduite d’environ 4-8% par rapport aux modèles 2020.

En passant, le plus gros des deux moteurs s’accompagne maintenant d’un connecteur de remorque à sept broches au lieu de quatre et une nouvelle fonction antilouvoiement de la remorque est incluse.

Photo: Hyundai

Sur la route, attendez-vous aussi à une conduite plus stable et silencieuse, à un freinage amélioré et à une protection accrue. Le Hyundai Sante Fe 2021 ajoute de nouvelles caractéristiques de sécurité qui permettent entre autres l’évitement de collision avec cyclistes en ville et une conduite semi-autonome sur l’autoroute. C’est sans oublier le système de stationnement téléguidé, idéal quand l’espace n’est pas suffisant pour ouvrir les portières.

Tel que mentionné dans un article précédent, la console centrale est très différente (voyez la cascade de boutons, dont ceux qui remplacent le levier de vitesses), tandis qu’un nouvel écran tactile de huit ou 10,25 pouces se dresse au sommet (le système multimédia est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil). Derrière le volant, une instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces sera disponible comme dans plusieurs véhicules de luxe.

À propos, le Hyundai Santa Fe 2021 se dote d’une version haut de gamme appelée Calligraphy, à l’instar de son grand frère, le Palisade. Au menu : des jantes exclusives de 20 pouces, une calandre qui arbore un fini luxueux, des matériaux plus raffinés comme du cuir Nappa matelassé, un affichage tête haute en couleur, un éclairage ambiant plus complet ainsi que des vitres arrière à montée/descente automatique.

En vidéo: notre essai routier du Hyundai Santa Fe 2019