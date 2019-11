Quel VUS choisir parmi tous les modèles disponibles?

Je possède un Mercedes-Benz ML350 2012 et je souhaite remplacer par un produit plus modeste. J’ai pensé au Mazda CX-9 ou au Hyundai Santa Fe. Votre opinion serait donc appréciée. Je suis ouvert à d’autres suggestions.

Bonjour Serge,

Je comprends d’abord que vous n’avez guère besoin d’une troisième rangée de sièges et qu’il vous est donc inutile de vous en encombrer. De ce fait, j’élimine ainsi le Mazda CX-9 ainsi que tous les modèles de ce segment, donc Honda Pilot, Ford Explorer, Subaru Ascent ou Volkswagen Atlas.

Je me tourne ensuite vers le segment du Hyundai Santa Fe où quelques véhicules sont à retenir. D’abord, oui pour le Santa Fe, qui propose un confort exceptionnel et un aménagement finement étudié, à un prix raisonnable. Sa facture constitue d’ailleurs un avantage par rapport à la compétition, tout comme sa garantie de base de cinq ans. En revanche, son moteur turbocompressé demeure décevant, autant par sa consommation que par son historique de fiabilité. Je privilégierais donc dans ce cas le quatre cylindres de base, en revanche vous risquez de le trouver anémique par rapport au V6 de votre Mercedes.

Cela m’amène alors du côté du Honda Passport. Un nouveau modèle basé sur le Pilot, plus cher que le Santa Fe mais qui vous offrira un niveau de performance supérieur et une fiabilité indéniable. Équipé d’un puissant V6 et d’un bon rouage intégral, vous appréciez son rendement, son confort et ses commodités. Ses points faibles? Un prix qui n’est pas très compétitif et un look qui, je l’admets, n’a rien de très aguichant.

Une autre option à considérer : le Chevrolet Blazer. Une nouveauté dans le segment mais qui intègre des éléments mécaniques fiables et connus. Dans ce cas, oubliez le quatre cylindres de 2,5 litres et passez plutôt au V6 de 3,6 litres, qui aura un rendement nettement plus intéressant. Beau look, grand confort, le tout pour un rendement énergétique raisonnable. Le hic? Un rouage intégral qui n’est pas à la hauteur de celui de Honda et une qualité d’assemblage parfois inégale.

Il ne reste comme option valable que le Ford Edge dans sa version ordinaire (SEL, Titanium). Oubliez ici la variante Sport, inconfortable et mal adaptée à notre climat. Vous obtiendrez un véhicule au confort remarquable, au rendement énergétique honnête et qui vous étonnera par sa fiabilité. Bien sûr, le quatre cylindres n’a pas la douceur d’un V6, mais sa puissance et son rendement ont de quoi surprendre.

