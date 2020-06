Hyundai Santa Fe 2021 : beaucoup plus qu’une mise à jour

Une semaine après la publication d’une mystérieuse image présageant un lifting du Hyundai Santa Fe pour 2021, le constructeur l’a dévoilé officiellement aujourd’hui.

La génération actuelle est encore toute récente, ayant vu le jour comme modèle 2019, mais elle a déjà droit à une solide mise à jour qui comprend d’abord une toute nouvelle plateforme. Celle-ci rendra le Santa Fe plus performant, plus sécuritaire et plus écoénergétique, nous dit-on.

Mais commençons par le design extérieur, car c’est ce qui frappe en premier. Encore une fois, la calandre et les phares changent complètement. La première se veut plus imposante et son grillage est plus accentué, tandis que les seconds imitent un peu ceux de Volvo avec leurs feux de jour à DEL en forme de « T ». Est-ce vraiment une amélioration? À vous de juger.

Le bas du pare-chocs avant a lui aussi été remodelé, spécialement dans les coins (où apparaissent de petites ouvertures verticales à vocation aérodynamique) et au niveau de la plaque protectrice contrastante.

Photo: Hyundai

De plus, les designers ont épaissi les garnitures autour des roues, élargi les feux arrière (qu’ils ont reliés par une nouvelle bande de lumière) et retouché le pare-chocs arrière. De nouveaux choix de jantes figurent également au menu avec un diamètre allant jusqu’à 20 pouces. Dans l’ensemble, l’objectif était de faire paraître le Santa Fe plus distingué et haut de gamme.

Inspiré du grand Palisade, l’habitacle n’est pas en reste puisqu’il gagne de nouveaux matériaux doux au toucher, un peu d’espace additionnel et des commodités plus modernes. Très différente, la console centrale est plus haute pour une utilisation plus conviviale des boutons, comme ceux qui remplacent maintenant le levier de vitesses. Il y a aussi une nouvelle molette de sélection du mode de conduite pour adapter le véhicule aux différents terrains.

Photo: Hyundai

La planche de bord a été redessinée dans sa partie inférieure, tandis qu’un nouvel écran tactile optionnel de 10,25 pouces se dresse au sommet. Derrière le volant, une instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces sera disponible comme dans plusieurs véhicules de luxe.

Sans trop entrer dans les détails techniques, sachez que la nouvelle plateforme mentionnée plus haut réduit le poids et abaisse le centre de gravité du véhicule, ce qui promet une meilleure conduite. Des efforts ont été déployés également pour minimiser le bruit et les vibrations ainsi que mieux absorber les impacts d’une collision.

Les moteurs actuels devraient rester au programme. Celui de 2,4 litres génère 185 chevaux et le turbo de 2,0 litres en développe 235. En Europe, l’ajout d’un groupe motopropulseur hybride est déjà confirmé et nous risquons de l’avoir aussi au Canada, comme dans le cas du Kia Sorento 2021. Notre souhait par ailleurs serait que le rouage intégral soit inclus de série même en version de base.

Plus de détails sur le Hyundai Santa Fe 2021 seront annoncés dans les mois à venir. Le modèle devrait arriver sur le marché canadien à l’automne.

En vidéo : le Hyundai Santa Fe 2019 sous la loupe